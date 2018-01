Vermischtes Schirmitz

02.01.2018

11

0 02.01.201811

Der Jahreswechsel in der Pfarrei Schirmitz ist von einem besinnlichen Gottesdienst und einem Rückblick auf alle Höhen und Tiefen am Silvesterabend geprägt. Besonders begeistert die Besucher das musikalische Feuerwerk am Neujahrstag.

"Am letzten Tag des Jahres spüren wir, wie uns die Tage in der Hand zerrinnen und wie endlich unser Leben ist. Nur Gott bleibt und gibt uns Halt und Sicherheit." Mit diesen Worten eröffnete Pfarrer Thomas Stohldreier den Jahresschlussgottesdienst an Silvester. Der Seelsorger blickte auf die vergangenen 12 Monate mit vielen Höhen und Tiefen zurück und meinte, dass man heute einen Schlusspunkt setzen sollte, da es sonst keinen Neuanfang gebe. "Wir dürfen nicht an den Tiefpunkten hängen bleiben, sondern sollten sie zu Gott tragen, denn er ist der Mittelpunkt unseres Lebens. Mit Jesus wollen wir das alte Jahr beenden und das neue mit ihm beginnen."Der Pfarrer lud die Gläubigen ein, das verflossene Jahr abzuschließen und sie in einer Meditation, die von Wolfgang Ziegler mit dezentem Orgelspiel unterlegt war, vor Gott zu bringen. Stohldreier schloss die Betrachtung mit den Worten: "Wir danken Gott für alle guten Gaben des letzten Jahres sowie für den Beistand in schweren Stunden." In den Fürbitten wurde an 24 Taufen, 21 Erstkommunionkinder, 19 Firmlinge, fünf Brautpaare und 14 Verstorbene erinnert. Das neue Jahr begrüßte die Pfarrei einen Tag später mit einem feierlichen Hochamt und klangvoller Kirchenmusik. Zum feierlichen Einzug von Priester und Ministranten spielte die Bläsergruppe der Pfarrei unter Leitung von Christian Kick die festliche Intrade "Balletto L'Ardito". Später interpretierten die Bläser "Stille Zeit" und "Adventsruf".Bei der Messfeier servierten der Kirchenchor Schirmitz/Bechtsrieth und ein von Willibald Wirth zusammengestelltes Streichensemble unter der Stabführung von Wolfgang Ziegler mit der "Pastoralmesse in C" von Ignaz Reimann einen musikalischen Hochgenuss. Ferner setzten Musiker und Sänger mit den Chorsätzen "Transeamus usque Bethlehem" und "Weihnachts-Wiegenlied" besondere Glanzpunkte.Den Orgelpart meisterte bei allen Darbietungen Christa Moritz. Pfarrer Stohldreier rückte zu Beginn seiner Neujahrsansprache das Ja-Wort der Gottesmutter in den Vordergrund und forderte die Gläubigen auf, auch im neuen Jahr "Ja" zu Gott zu sagen. Er blickte auf positive und negative Ereignisse im Jahr 2017 zurück. Dabei sparte er nicht mit Kritik an politischen Entwicklungen. Es seien viele Denkfehler gemacht worden. Die Gottesmutter habe über das göttliche Kind nachgedacht und es im Herzen getragen. "Der Jahreswechsel ist wieder ein guter Anlass zum Nachdenken und um nach vorne zu schauen", resümierte Stohldreier.Sein aufrichtiger Dank galt am Ende allen Frauen und Männern, die das Leben der Kirchengemeinde 2017 mitgetragen hätten. "Ich bin als Pfarrer sehr glücklich, in der Pfarrei Schirmitz Dienst leisten zu dürfen", bekannte er. Mit dem traditionellen Neujahrsansingen, dem feierlichen Schlusssegen und dem gemeinsam gesungenen "Großer Gott, wir loben dich" klang der erste Gottesdienst 2018 eindrucksvoll aus.