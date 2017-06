Vermischtes Schirmitz

06.06.2017

18

0 06.06.201718

Die Gemeinde ist für das 6. Dorffest am Samstag, 10. Juni, gerüstet. Die Vereine und Gruppen versprechen zwischen "Stachus" und Schule ein attraktives Angebot. Vor allem die Musikauswahl klingt äußerst vielseitig.

Asien, Elsass und die Türkei für Schlemmer Die Schlemmermeile beginnt auf dem Platz vor der Raiffeisenbank, wo die SpVgg ihre Gäste mit Schaschlik, Currywurst, Pommes, Käse, Brezen, Hamburger sowie Fisch- und Lachssemmeln versorgt. Am "Bushäusl" gegenüber dem Anwesen Rast ist beim MGV "Frohsinn" Asien zu Gast, denn die Sänger offerieren "Nasi Goreng" und Bier. MGV-Vorsitzender Wolfgang Bäumler wird zudem die Besucher in einer Gondel mit dem Traktor durch die Festmeile kutschieren. Der Frauenbund serviert am Rathaus ungarische Spezialitäten und Frucht-Schoko-Spieße. Beim Gartenbauverein und beim OWV gibt es Kaffee, Kücheln, Holunderprodukte, Bratwürste und Zoigl. "Döner macht schöner" heißt das Motto der Feuerwehr, die auch eine Pilsbar betreibt.



Erlesene Tropfen vom Weingut Ochs aus dem Burgenland sowie Brote mit delikaten Aufstrichen können die Gäste bei der Kolpingsfamilie am "Wirtsplatzl" genießen. Sektvariationen und "süße Verführungen" bietet die Kolpingjugend vor dem Anwesen Hutzler an. Im Garten des Ateliers von Gerda Moser serviert die Soldatenkameradschaft Wein und Schnaps aus dem Elsass und nebenan die SpVgg-Radsportler Flammkuchen aus dem Backofen. Die Junge Union grillt auf dem "Schwölbl-Platzl" Steaks und schenkt Zoigl aus. Im Hof der Schule verkauft die KAB Makrelen vom Grill. Die CSU ist mit einer mobilen Schnapsbar unterwegs. (du)

Flyer und Plakate sind gedruckt, Essen und Geräte für 12 Stände entlang der Hauptstraße aufgeteilt. Wie in der jüngsten Kartellsitzung besprochen, holen die Vereinsvertreter ihre Utensilien am Samstag, 10. Juni, ab 10 Uhr bei Gerätewart Jürgen Schmucker im Kartell-Lager ab. Der Rücktransport ist am Sonntag, 11. Juni, ebenfalls ab 10 Uhr vereinbart.Zwischen 16.30 und 2 Uhr ist die Ortsdurchfahrt ab Schlossgasse bis zur Grundschule gesperrt. Der ÖPNV wird den Busfahrplan bis etwa 18.40 Uhr bedienen. Parkplätze sind am SpVgg-Sportheim, am Platz südlich des Friedhofs, auf dem Wiesengrundstück westlich der Waldnaab und in Nebenstraßen sowie einseitig in der Naabstraße vorhanden.Für den überörtlichen Verkehr wird ab der Schule über Naabstraße und Straße am Sportplatz eine Umleitung eingerichtet. Die Anlieger der Hauptstraße werden gebeten, während der Sperrung Fahrzeuge nicht entlang der Hauptstraße zu parken und nur notwendige Fahrten zu erledigen.Der Ablauf des Programms wurde gegenüber dem Abdruck im Flyer kurzfristig abgeändert. Es beginnt mit einem Gottesdienst um 17 Uhr in der Pfarrkirche, ehe Bürgermeister Ernst Lenk um 18 Uhr am Dorfplatz das Fest offiziell eröffnet. Den ersten Auftritt haben um 18.30 Uhr die Linedancers der Gruppe "Crazy Stomping" am Ortszentrum. Gespannt ist man in Schirmitz auf die erstmals verpflichteten "Burgstalla Rockplattler" aus Gleißenberg, die um 19.15 Uhr ebenfalls auf dem Dorfplatz ihr Debüt geben. Gleich darauf, um 19.30 Uhr, diesmal allerdings an der Schule, wird die rund 30 Schlagzeuger umfassende Gruppe "Jalapenos" für imposanten Trommelwirbel sorgen. Um 20 Uhr wird sich am Stand des OWV/OGV beim Anwesen Wolf die neue Holunderkönigin vorstellen. Nach weiteren Auftritten können die Festbesucher ab 21.30 Uhr beim "Wirtsplatzl-Project" die Musik von "Tine & Band" genießen. Zusammen mit der Theke von Jungkolping wechselt der Standort der Gruppe vom Platz vor der Metzgerei zum Platz vor der ehemaligen Bäckerei Hutzler. Für originelle Unterhaltung sorgen die "Schirmitzer Dorf- und Graffelmusikanten" an der Bushaltestelle Nähe Rathaus.Das Kinderprogramm umfasst eine vom Elternbeirat betreute Hüpfburg im Pausenhof der Schule, ein Kettcar-Rennen bei der Feuerwehr am Rathaus und ein von der RFZG Moosbürg veranstaltetes Pony-Reiten im Rast-Garten. Außerdem lädt der Kulturkreis die jüngsten Festbesucher zur Straßenmalerei an der Schule ein. Auch der Erlebnisbereich am Feuerwehrhaus steht den Buben und Mädchen zur Verfügung.