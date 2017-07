Vermischtes Schirmitz

12.07.2017

12.07.2017

Der Panoramarundweg, ein Projekt der Schirmitzer Zukunftswerkstatt, wird am Sonntag, 16. Juli, eröffnet. Dazu sind alle Wanderfreunde eingeladen. An zwei Stationen gibt es Verpflegung und Spaßiges für Kinder.

Ausgangspunkte des Rundwanderwegs sind am Rathaus, an der Jakobskirche und am "Weiß-Weiher". Dort sind jeweils Wandertafeln aufgestellt. Mit etwa 75 Wegpfeilern an Bäumen und an Metallstangen sind die Wege markiert. Auf Tafeln wird Wissenswertes vermittelt und auf historische Gebäude verwiesen. Zudem sind verschiedene Pfade eingerichtet und zusätzliche Ruhebänke aufgestellt worden.Ein Erlebnis für Jung und Alt dürfte der Barfußpfad werden. An einem Balance-Pfad über Holzteile kann der Wanderer seine Geschicklichkeit testen und im Klangwald "Musik" machen. Ferner sind ein großes Insektenhotel sowie eine Info-Tafel über heimische Fischarten aufgebaut worden. Zudem wird eine große Panorama-Tafel beim Wasserhochbehälter einen Ausblick auf das weite Naabtal bis hinauf zum Parkstein und Rauhen Kulm vermitteln.Zur Eröffnung des Panorama-Rundwanderweges ist am Sonntag, 16. Juli, folgendes Programm vorgesehen: 14 Uhr Treffen aller Wanderfreunde auf dem Dorfplatz am Rathaus mit Begrüßung durch den Bürgermeister, um 14.15 Uhr Abmarsch zur Streuobstwiese, dort wird Pfarrer Thomas Stohldreier dem Wanderweg segnen. Eine Bewirtung der Besucher mit Kaffee und Kuchen schließt sich an, auch ein Kinderprogramm wird vorbereitet.Danach wandern alle zum Wasserhochbehälter weiter. Dort werden alle Gäste mit Grillspezialitäten und Getränken versorgt, auch für die Kinder wird wieder Unterhaltsames geboten. Das Ende der Veranstaltung ist um 20 Uhr geplant.