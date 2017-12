Vermischtes Schirmitz

03.12.2017

Bei Lichterglanz und Budenzauber strahlen Bürgermeister Ernst Lenk und Kulturkreischef Franz Hermann Beckmann um die Wette. Sie sind vom Zuspruch und dem vielfältigen Angebot begeistert.



Die Schirmitzer haben ihre Dorfweihnacht am Samstag gut angenommen. Rund 80 Prozent waren Einheimische. Der Dorfplatz präsentierte sich zur dritten Dorfweihnacht festlich herausgeputzt. Erstmals standen drei Holzhäuser und fünf Fassaden als Verkaufsstände übersichtlich aufgereiht rund um den Jakobusbrunnen. Stehtische luden zum Verweilen ein. Lichterketten an den Bäumen und der große Christbaum am Rathaus schafften romantische Atmosphäre. Dazu passen die vertrauten Klänge der Bläsergruppe der Pfarrei, die unter der Leitung von Christian Kick adventliche und weihnachtliche Weisen boten.Groß war das Angebot der kulinarischen Genüsse und der Palette von Geschenk-, Bastel- und Holzspielsachen. Zum leiblichen Wohl gehörten Gemüse- und Gulaschsuppe aus dampfenden Töpfen am SPD-Stand ebenso wie die von den "Frohsinn"-Sängern auf dem Grill gebrutzelten Bratwürste oder der erstmals von den Frauen der Kolpingsfamilie zubereitete Kaiserschmarrn, der sich als absoluter Renner entpuppte. Er sowie heiße Getränke und Gewürzsalze waren schon gegen 20 Uhr restlos abgesetzt, sehr zur Freude des Vorsitzenden Josef Ziegler.Gebrannte Mandeln und weitere Leckereien offerierten die Kinder Emelie und Helena Dobmeier sowie Franziska Kick. Am Stand des Kulturkreises schenkten Vorsitzender Beckmann und Gerda Moser Glühwein, Kinderpunsch und auch kalte Getränke aus. Viel Kreatives und Selbstgebasteltes konnten die Gäste an den Ständen von Katrin Ziegler mit kleinen Bäumchen, Schmuck, Gläsern und Lichterketten oder von Susanne Fischer mit Kerzenständern, Engeln und Bäumchen aus Beton erwerben.Zuspruch fanden vor allem Franz Baumgartner und seine Helfer beim reichhaltigen Angebot von Holzbastelarbeiten wie Vogelfutterhäuschen, Bäumchen, Laternen und Sternen. Baumgartner wird den Verkaufserlös dem Kloster Mallersdorf für ein Kinderhilfsprojekt in Rumänien zur Verfügung stellen.Einem sozialen Zweck wird auch Sebastian Loreth seine Einnahmen aus dem Verkauf der zahlreich angebotenen Produkte aus den Werkstätten der Dorfgemeinschaft Münzighof im Nürnberger Land, in dem Menschen mit und ohne Behinderung leben, zugute kommen lassen. Loreth präsentierte auch von Peter Reim gebastelte Holzspielsachen. Die Siedler mit Vorsitzendem Walther Piehler an der Spitze warteten mit einem besonderen Adventskalender und Überraschungen für Kinder auf. Für die Kleinen wurde sogar der Bürgersaal zum Spielen geöffnet.Für alle jung gebliebenen Erwachsenen sorgten auf einer Bühne Sängerin Tine Steinhauser, Gitarrist Florian Bösl sowie Theresa Frischholz am Piano und Werner Riedl am Schlagzeug mit swingender Musik und tollen Liedern für flotte Unterhaltung.