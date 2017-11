Segen für drei neue Ministranten in Pfarrkirche

Vermischtes Schirmitz

28.11.2017

1

0 28.11.2017

Mit allen 60 Ministranten, dazu drei Neulingen, zog Pfarrer Thomas Stohldreier am Christkönigsfest, dem letzten Sonntag im Kirchenjahr, in die Pfarrkirche ein. "Ministrantendienst ist ein Stück Glaubenszeugnis", sagte der Pfarrer zu den Neuen. "Die Gemeinde braucht euch." Nach einem Predigtspiel folgte die feierliche Aufnahme der Anfänger. Der Priester segnete Paul Fischer, Susanne Jäger und Johannes Köhler und überreichte ihnen Plaketten sowie Ausweise. Am Ende des Gottesdienstes verabschiedete er Oberministrantin Laura Wolfinger, die nach zehn Jahren Altardienst aufhört, mit einer Urkunde.

Der Ministrantenschar, die beim Vaterunser einen großen Kreis um den Altar bildete, sprach Stohldreier Dank und Anerkennung für den Einsatz das ganze Jahr über aus.