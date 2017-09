Vermischtes Schirmitz

15.09.2017

212

"Ich könnte aus der Haut fahren!" Was Bürgermeister Ernst Lenk auf die Palme bringt: Schmierereien entlang der Schirmitzer Straßen. Für entscheidende Hinweise auf die Täter gibt es eine Belohnung.

Bemalte Stromkästen, angesprayte Mülleimer, Bushäuschen, Verkehrszeichen und sogar Kanaldeckel: Auf den Schirmitzer Hauptverkehrsstraßen herrscht seit der Nacht zum Freitag ein buntes Chaos. Unbekannte Künstler hinterließen ein ganzes Viertel beschmiert. In fünf verschiedenen Farben sieht man entlang von Hauptstraße, Blütenstraße, Kiesweg, Kirchenstraße und Postkellerstraße Zeichnungen und Sprüche wie "Bildung ist geil" und "All you need is love"."Gestern Nacht um 10 Uhr war ich unterwegs, da war noch alles in Ordnung", erinnert sich Bürgermeister Ernst Lenk. Er steht vor einem Abfalleimer am Kriegerdenkmal und schüttelt den Kopf. "Hier!" ist darauf zu lesen, in Großbuchstaben. "Wir haben die Mülleimer vor zwei Wochen aufgestellt, nigelnagelneu." Er schaut hinein: "Da sind zwei Apfelbutzen drin, sonst wurde der noch nicht verwendet. Da will man das Ortsbild verschönern und investiert ein Heidengeld, damit dann alles beschmiert wird." Er versucht, den Lack mit dem Fingernagel abzukratzen, erfolglos. "Die neuen Mülleimer sind alle pulverbeschichtet. Das kriegen wir nie ab, da muss drüberlackiert werden."Mit solch großflächigen Schmierereien gab es in Schirmitz bislang keine Probleme. Vor einigen Monaten allerdings wurde das Feuerwehrgerätehaus besprüht. "Weil wir aber nicht einmal eine genaue Tatzeit bestimmen konnten, haben wir damals keine Anzeige erstattet", sagt Lenk.Ein besonders beliebtes Ziel der Sprayer waren auch die Plakate zur Bundestagswahl - und die Schaltschränke von Energie- und Telekommunikationsversorgern. "Die gehören zwar nicht der Gemeinde, aber so ein verschmierter Kasten macht ja das Ortsbild auch nicht schöner", ärgert sich der Schirmitzer Bürgermeister. Am schlimmsten hat es zwei solcher Schränke in der Postkellerstraße getroffen. Da wurde einfach auf dem Boden weitergemalt, als die Kästen voll waren. "Wir werden natürlich versuchen, das mit einem Dampfstrahler wieder wegzubekommen. Allerdings rechne ich mir da keine allzu guten Chancen aus." Wieder kratzt er mit dem Fingernagel an der Farbe; doch auch hier ist nichts zu machen. "Für mich ist das absolut unverständlich, wie jemand ein solch gestörtes Verhältnis zu fremdem Eigentum haben kann." Lenk ist davon überzeugt, dass es Augenzeugen für die Taten gibt: "Das ist nicht auf zehn Minuten passiert, die betroffenen Straßenzüge werden relativ regelmäßig befahren, auch nachts."Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 2000 Euro, nach Augenzeugen wird noch gesucht. Für Hinweise, die zur Identifizierung der Täter führen, gibt es 250 Euro Belohnung von der Gemeinde.