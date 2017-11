Vermischtes Schirmitz

24.11.2017

21

0 24.11.201721

In Eigenregie haben Franz Baumgartner, Karl Balk, Peter Reim und Richard Wittmann mit den Gemeindearbeitern Roland Schmid und Karl Bodensteiner zwei neue Holzhäuser und vier Fassaden für die Dorfweihnacht gebaut, lobt Kulturkreis-Chef Franz Hermann Beckmann. Noch eine Woche, dann locken Glühwein- und Bratwurstduft daraus am Samstag, 2. Dezember, die Besucher zur Dorfweihnacht des Kulturkreises auf den Dorfplatz am Rathaus. Dazu bietet die Kolpingsfamilie heißen Gesellenvater und Kaiserschmarrn an. Eine vegetarische- und eine Gulaschsuppe kocht die SPD. Eröffnung ist um 16 Uhr mit der Bläsergruppe der Pfarrei unter der Regie von Christian Kick. Um 19.30 Uhr greifen "Tine und Band" zum Mikrofon. Der Kulturkreis bietet neben Glühwein und Kinderpunsch auch kalte Getränke an, der Männergesangverein steht am Grill. Umfangreich ist das Warenangebot von Holzspiel- und Bastelsachen für ein Kinderhilfsprojekt in Rumänien. Die Siedler werden wieder mit einer Tombola und einem außerordentlichen Adventskalender vertreten sein. Zur Einstimmung lädt der Kulturkreis bereits am Freitag, 1. Dezember, um 20 Uhr zu einer Mundartlesung in den Bürgersaal ein. Unter den Akteuren wird auch MGV-Vorsitzender Wolfgang Bäumler sein. In der Pause ist für das leibliche Wohl gesorgt. Karten zum Preis von sechs Euro gibt es im Atelier von Gerda Moser, Hauptstraße 19. Bild: du