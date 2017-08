Freizeit Schlammersdorf

11.08.2017

Die Stimmung ist gut beim rockigen Auftakt zum Flex-Fest in Schlammersdorf. Die Bands Hämatom und Weißglut bieten ihre Show und den Fans gefällt es. Für den Geschmack der Organisatoren hätte aber etwas mehr los sein dürfen.

Sänger, die an Leinen über die Bühne geführt werden, geschminkte Gesichter und grölende Menschen, die ihre langen Haare schütteln: Der Auftakt zum Flex-Fest am Donnerstag gehört den Metal-Fans. Knapp 1000 Leute kamen, um Weißglut und Hämatom zu feiern."Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und Gott sind wir, Hämatom." Die Trash-Metal-Band präsentierte ganz unbescheiden ihr Album "Wir sind Gott", und feierte das "Laute Abendmahl". Das i-Tüpfelchen war die Maskierung der Band aus Speichersdorf in Oberfranken. Die passte perfekt zur dunklen Musik. Eingestimmt auf Hämatom wurden die Fans von Weißglut, einer Rammstein Coverband. Ihre Pyro-Bühnenshow hatten die Oberpfälzer zwar zu Hause gelassen, dafür spritzten sie mit Wasser um sich. Die Bandmitglieder wurden wie die Tiere an Leinen und gestopftem Mund über die Bühne in der Halle geführt. Die Stimmung war gut, die Fans begeistert.Ganz zufrieden sind die Organisatoren vom Flex-Verein aber nicht: Sie hatten sich mehr Besucher erhofft. Bei einer Band, die ein paar Tage zuvor auf dem größten Metal-Festival der Welt, auf Wacken, spielt, eine eigene Deutschlandtour macht und sonst doppelt so viel Eintritt kostet, hatten sich die Flexer mehr als 1000 Fans erwartet. Es ist ein Zwiespalt: Eine gute Rockband, wie Hämatom, kostet Geld und damit auch mehr Eintritt, was wiederum die Gäste abschreckt, erklärten die Organisatoren ihr Dilemma.Als Kontrastprogramm zum Rockabend gab es am gestrigen Freitag das traditionelle Weißbierfest. Statt in schwarze Klamotten, schlüpften die Besucher in Lederhose und Dirndl, statt dunkler Metal-Musik, gab es Schlager, statt Headbanging vor der Bühne, Hüpfen auf den Bierbänken. Zum Abschluss findet am heutigen Samstag die Malle-Party mit DJ Arnold Palmer und statt. Bei Schnaps in Ein-Liter-Gläsern, Malle-Hits, Urlaubs-Deko und Stargast Malle-Jens ist Ballermann-Feeling vorprogrammiert. Mit den Liedern "Pleite aber sexy" und "Arme Sau" startete er in Mallorcas und Deutschlands Discos durch. Einlass ist ab 21 Uhr, der Eintritt kostet sechs Euro.