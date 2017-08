Freizeit Schlammersdorf

01.08.2017

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Am Wochenende wurde das Zelt für das Flex-Fest aufgebaut. Von Donnerstag, 10. , bis Samstag, 12. August, werden darin in den Mischmaschinen statt Zement wieder Cocktails gemixt.

8000 Leute feiern mit Musikern aus Mallorca oder Wacken. Unter dem Motto "Drei Tage wach" ist das "Flex" zurück. Und wieder ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei: rockige Bands, zünftiges Weißbierfest und erstmalig originales Mallorca-Feeling. Höhepunkt dieses Jahr sind die Trash-Metal Band "Hämatom" und Stargast "Malle Jens". Folgendes Programm ist vorgesehen:Donnerstag, 10. August: Zum Auftakt wird gerockt - diesmal mit Weißglut und Hämatom. "Weißglut" hat es sich als "Tribute to Rammstein" zur Aufgabe gemacht - musikalisch und show-technisch - so nahe am Original zu sein, wie überhaupt möglich. "Weißglut" bieten im wahrsten Sinne des Wortes eine heiße Erlebnisshow: brennende Mikrostative, ein in Flammen stehender Frontman und unzählige Flammenwerfer - originales Rammstein-Feeling garantiert: vom größten Heavy-Metal-Festival der Welt nach Schlammersdorf, von Wacken zu Flex.Die Trash-Metal-Band "Hämatom" war Headliner auf Deutschlands bekanntesten Festivals Wacken und Summer Breeze. Sie waren Special-Guests bei der Tour von "In Extremo" und touren dieses Jahr durch das ganze Land. Mit ihrem Album "Wir sind Gott" belegte "Hämatom" Platz fünf der deutschen Album-Charts. Ein Live-Spektakel mit mutigen Texten und einer Band, die auf der Bühne überzeugt.Freitag, 11. August: Am Freitag heißt es dann wieder: Lederhosen und Dirndl an, Weizen in der Hand und ab auf die Bierbänke. Beim traditionellen Weißbierfest heizt das "Haidmühlner Wurschtwasser Orchestra" ein - die sechs Oberpfälzer haben einiges in petto: von bayrischen Klassikern über Schlager und Charthits bis hin zu Rocksongs. Die Hauptband ist ein Wiederholungstäter: "Frontal Party Pur". Bei unzähligen Events war die Band Garant für ausgelassene Stimmung, dazu gehören die Abschluss- und Meisterschaftsparty des VfB Stuttgart, das DTM-Finale Hockenheimring bei Mercedes-Benz-Sport, die Biathlon-WM in Ruhpolding, oder das Ski-Opening in Söll.Samstag, 12. August: Das erste Mal steht der Flex-Samstag unter Mallorca-Feeling: Sangria wie am Ballermann, Schnapsmaß wie im Bierkönig, kostenlose Bierkönig-T-Shirts und einen Musiker von der Balearen-Insel eingeflogen. DJ Arnold Palmer wird dieses Jahr von Stargast Jens Büchner unterstützt, der mit den Liedern "Pleite aber sexy" und "Arme Sau" in den Discos durchstartet. Nach dem Auswandern nach Spanien, DSDS, dem perfekten Promi-Dinner und dem Dschungelcamp ist seine nächste Aufgabe, Mallorca nach Schlammersdorf zu holen. Es wird ein weiterer Special-Guest auf der Bühne stehen. Wer das ist, bleibt eine Überraschung. Bis 9. August können Tickets im Vorverkauf erworben werden. Wer sparen will, holt sich am besten das Drei-Tage-Ticket.___Weitere Informationen: