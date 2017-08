Freizeit Schlammersdorf

13.08.2017

Drei wache Tage sind vorbei: Die Stimmung beim Flex-Fest war gut, die Hütte voll. Mit dem Wetter hatten die Flexer Pech, die Besucher ließen sich aber nicht stören: "Regen ist das Konfetti des Himmels."

Die Gäste des Weißbierfests tanzten auf den Tischen und Bänken, und sangen laut mit: Das "Haidmühlner Wurstwasser Orchestra" und "Frontal - Party Pur" hielten, was sich Organisatoren und Gäste von ihnen versprochen hatten. Genauso gut lief dann die Mallorca-Party am Samstag: Ballermann-Hits, Schnaps in Ein-Liter-Krügen, Urlaubsstimmung. In bunten Klamotten, Sonnenbrillen und Bierkönig-T-Shirts kamen die Menschen trotz Regen in Massen. DJ Arnold Palmer und Überraschungsgast "Kalle aus Malle", ein Oberpfälzer, der auch schon mit "Malle-Jens" auf der Bühne stand, brachten die Gäste in beste Stimmung.Höhepunkt war der Auftritt von Jens Büchner, der für den Auftritt eigens aus Mallorca eingeflogen wurde. Hunderte Menschen feierten vor der Bühne seine Hits und sangen mit. Trotz Regens: Die Flexer holten etwas Sonne, Sommer, Urlaub nach Schlammersdorf.