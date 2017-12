Politik Schlammersdorf

28.12.2017

15

0 28.12.201715

"Kleine" Hürden hat Anna-Lena Retsch aus Kirchenthumbach zu ihrer Bauvoranfrage auf Errichtung eines zweigeschossigen Einzelhauses mit drei Garagen in Schlammersdorf "Am Dörnig" zu überwinden. Dazu gehört unter anderem, dass eine Ausgleichsfläche bereitgestellt werden muss, um das geplante Bauvorhaben zu realisieren. Der Gemeinderat gab in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für die Bauvoranfrage.

Nach Bürgermeister Gerhard Löcklers Worten stehe eine solche Ausgleichsfläche gegenüber des "Wunschbauplatzes" zur Verfügung. Die Bauinteressentin, die selbst an der Sitzung teilnahm, gab zu verstehen, dass in Ernstfeld die geforderte Fläche bereitgestellt werden könne. So befürwortete das Gremium grundsätzlich das geplante Bauvorhaben. Dies war jedoch mit weiteren Auflagen verbunden: Anna-Lena Retsch muss sowohl die Kosten für die Bebauungsplanänderung als auch für die Herstellung der notwendigen Ver- und Entsorgungsleitungen tragen. Der Bauantrag von Wolfgang und Tanja Biersack aus Schlammersdorf zur Errichtung eines Gartenhauses in Schlammersdorf wurde im gemeindlichen Einvernehmen einstimmig befürwortet.In ihrer Stellungnahme im Zuge des Anhörungsverfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes "Dornäcker II" der Nachbarkommune Vorbach gibt es von der Gemeinde Schlammersdorf als Träger öffentlicher Belange keine Einwände.Der Rathauschef beklagte, dass in jüngster Zeit drei Schäden mit Fahrerflucht zu verzeichnen waren - sowohl in Oberbibrach als auch in den Ortsteilen Moos und Menzlas. Unter anderem wurde dabei die Dorfleuchte am Abfallcontainer erneut beschädigt. Wegen der Unfallfluchten bleibe die Gemeinde auf den Kosten sitzen. Bürgermeister Löckler bat die Räte und die Bevölkerung, eventuelle Beobachtungen zu melden.Abschließend gab das Gemeindeoberhaupt bekannt, dass am Donnerstag, 1. Februar, um 19 Uhr die Bürgerversammlung stattfindet. Ferner wird es im Vorfeld des Bürgerfestes am Donnerstag, 31. Mai, kommenden Jahres mit den mitwirkenden Vereinen, der Feuerwehr sowie den weiteren Organisationen eine Besprechung geben.