Cocktails bis in die Morgenstunden

23.07.2017

Ernstfeld. Beim neunten Ernstfelder Straßenfest waren am Samstagabend schnell alle Plätze besetzt, und die Gastgeber mussten sogar zusätzliche Bänke aufstellen. Bis in die frühen Morgenstunden feierten die Gäste ausgelassen bei herrlichem Sommerwetter und Cocktails.

Obwohl am Sonntag dann das Wetter schlechter war, kamen dennoch viele Besucher zum Frühschoppen und am Nachmittag zu Kaffee und Kuchen. Die Helfer um die Cheforganisatoren Andreas Regner, Peter Ritter, Julian Leipold und Patrick Götz hatten sich an beiden Tagen große Mühe gegeben, um ein schönes Ambiente zu schaffen und den Gästen gute Unterhaltung und Verköstigung zu bieten.Der Erlös aus dem im zwei-Jahres-Rhythmus stattfindenden Straßenfest kommt traditionell wieder einem gemeinnützigen Zweck zugute.