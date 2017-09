Vermischtes Schlammersdorf

"Whoah, we're going to Ibiza" können Daniel Müller und seine Freundin Samira Summer den Vengaboys bald nachträllern. Der Schlammersdorfer und die Fürtherin ließen im Mai bei der RTL2-Dokusoap "Frauentausch" ihre Muskeln spielen und gewannen eine Reise. Nun ist der Flug gebucht.

Für den 25-Jährigen und die 32-Jährige geht es im Juli 2018 auf Siegestour nach Ibiza. Das Paar hätte sich zwar lieber Mexiko oder einen Städtetrip nach Las Vegas gewünscht. Das sei allerdings nicht im Budget gewesen, bedauert Summer, die mit bürgerlichem Namen Eva Roob heißt. Das Angebot von seiten des Paars, einen Teil davon selbst zu bezahlen oder einen Reisegutschein zu nehmen, sei abgelehnt worden. Warum weiß Summer nicht. Mit der Ibiza-Reise ist sie jetzt aber auch glücklich. Eine Traumreise sei es für das Paar zwar nicht gerade, aber "einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul", meint Summer. Und das Partyleben am Strand von Ibiza sei bestimmt nicht die schlechteste Lösung. Bild: Marko Krenz Fotografie