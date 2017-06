Vermischtes Schlammersdorf

01.06.2017

(jma) Rettungskräfte mussten am Donnerstagnachmittag zwei leicht- bis mittelschwer verletzte Autofahrer in Krankenhäuser bringen. Gegen 18:30 Uhr hatte eine 30-Jährige am Ortsrand von Schlammersdorf die Vorfahrt eines 49-Jährigen missachtet.

Wie die Polizei Eschenbachmeldet, wollte die Unfallverursacherin aus dem Landkreis Neustadt/WN mit ihrem Golf von der Kreisstraße NEW14 nach links in die Staatsstraße 2122 Richtung Menzlas einbiegen. Dabei übersah sie einen BMW, mit dem ein Trabitzer in Richtung Heinersreuth fuhr. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Die Wucht schleuderte den Golf in die gegenüberliegende Böschung, der Motorblock wurde regelrecht herausgerissen.Ein Rettungshubschrauber brachte die Fahrerin ins Klinikum Bayreuth. Den BMW-Fahrer brachte der Rettungsdienst ins Klinikum Weiden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Schadenshöhe ist noch unklar. Die Feuerwehren Schlammersdorf und Speinshart regelten mit 48 Kräften den Verkehr und reinigten die Fahrbahn. Die Staatsstraße war für längere Zeit total gesperrt.