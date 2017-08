Freizeit Schmidgaden

Gleich zu Beginn der Kirwa füllte sich das Festzelt am Dorfplatz. Gutes Essen und zünftige Unterhaltung ließen die Besucher - ob jung oder alt - in Scharen kommen.

Die Verantwortlichen der Feuerwehr können mehr als zufrieden sein mit dem Auftakt der diesjährigen Dorfkirchweih. Gab es da am Anfang Bedenken, dass das Wetter nicht so war wie in den vergangenen Jahren und die Besucher vielleicht teilweise ausbleiben könnten, so wurden man schnell eines Besseren belehrt. Bereits kurz nach dem Bieranstich waren am Samstag fast alle Plätze im Festzelt besetzt. Denn wie gewohnt hatten die Organisatoren sich wieder einiges einfallen lassen für ihre Gäste.Los ging es mit einem Vorabendgottesdienst in der Pfarrkirche, den Pfarrer Antony Khokkhar zelebrierte. Anschließend gab es ein Standkonzert mit der Fensterbacher Kapelle. Die Böllerschützen der Schützengesellschaft Hubertus schossen kräftig Salut, damit jeder wusste: In Schmidgaden ist Kirchweih. Zum Eröffnungsprogramm der Kirchweih in Schmidgaden gehören schon seit Jahren die Goißlschnalzer aus Schauer (Stadt Schnaittenbach); sie waren ebenfalls dabei und zeigten ihr Können.Nachdem sich alle am Dorfplatz eingefunden hatten, wurde ein Zug formiert, der anschließend zum Festzelt beim alten Feuerwehrhaus führte. Dort warteten bereits ebenfalls schon viele Besucher. Mit zwei kräftigen Schlägen zapfte Bürgermeister Josef Deichl das erste Fass Bier an. Gemeinsam mit den Verantwortlichen und Ehrengästen stieß er auf eine gute und friedliche Kirchweih in Schmidgaden an.Der erste Tag brachte, wie schon in den letzten Jahren, wieder eine kulinarische Spezialität für die Besucher mit sich - die Sau am Spieß. Bereits seit Mittag wurde das ganze Schwein langsam gegrillt, damit es genau zur Kirchweiheröffnung fertig war. Es fand rasch Absatz, so dass nach einer Stunde alles verkauft war. Wer keine Sau wollte, konnte Bratwürste essen, oder ein Steak vom Grill. Des weiteren gab es Fisch und Lachssemmeln, Käse, Brezen und Brotkuchen. Gegen den Durst half das Festbier der Brauerei Bruckmüller. Deren Chef, Anton Bruckmüller, ließ es sich nicht nehmen, persönlich dabei zu sein, wenn die Schmidgadener Kirchweih startet.Der Vorsitzende Thomas Wilhelm der Feuerwehr hieß die Besucher willkommen. Er dankte ihnen für ihren Besuch. Mit der weitesten Anreise glänzte eine Gruppe aus der Schweiz, die aus dem Kanton Zürich kommt und schon seit einigen Jahren immer dabei ist, wenn in Schmidgaden Kirchweih ist. Bürgermeister, Josef Deichl dankte der FFW für die Organisation dieser Kirchweih. Der große Dank galt den 170 freiwilligen Helfern, die schon während der Woche die Kirchweih vorbereitet haben und an den drei Tagen dafür sorgen, dass sich die Gäste wohlfühlen hier in Schmidgaden. Für die richtige Partynacht sorgte anschließend die Gruppe "Rundumadum". Heute Abend ist ab 19 Uhr der große Kirchweihabschluss mit der Band "D'Quertreiber".