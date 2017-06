Sport Schmidgaden

Mehr als drei Jahrzehnte hat es gedauert, bis der FC Schmidgaden wieder Bezirksligaluft schnuppern darf. Am Ende der vergangenen Kreisligasaison hat es geklappt, die Mannschaft durfte als Tabellenfünfter aufsteigen. Entsprechend stolz zeigten sich die Verantwortlichen deshalb bei der Tagung der Bezirksliga Nord im eigenen Sportheim. "Wir freuen uns auf die Bezirksliga und wollen eine gute Rolle spielen und ein guter Gastgeber sein", meinte der FC-Vorsitzende bei der Vorstellung seines Vereines. Neben dem FC Schmidgaden sind der SV Inter Bergsteig Amberg, der TuS/WE Hirschau, der SV Kulmain und der SV Sorghof in die höchste Spielklasse des Bezirkes zurückgekehrt. Letzterer gab zuletzt ein einjähriges Gastspiel in der Landesliga, freut sich jetzt aber auf viele Nachbarschaftsduelle in der gewohnten Umgebung.

Rückblickend sprach der Spielleiter Thomas Graml von einer Saison, die in jeglicher Hinsicht vernünftig verlaufen sei. "Es gab manchmal verschiedene Ansichten, doch das ist normal. Die Zusammenarbeit zwischen mir, den Vereinen und dem Sportgericht und dem Schiedsrichterwesen war sehr gut", stellte Graml heraus. Nur kurz streifte er die vergangene Saison, die mit der Meisterschaft des 1. FC Schwarzenfeld und dem zusätzlichen Aufstieg des SV Raigering über die Relegation endete. Absteigen mussten der TSV Tännesberg, die SV Grafenwöhr und der FV Vilseck, die SpVgg Vohenstrauß rettete sich durch den klaren Sieg über den SV Neubäu in der Relegation. Deutlich mehr persönliche Strafen als im Jahr zuvor mussten die Schiedsrichter verhängen. So gab es 1239 Verwarnungen (Vorjahr 1038), 64 anstatt 37 Matchstrafen und 28 Platzverweise (Vorjahr 32).In der Fairplay-Tabelle liegt der SV Raigering ganz vorne, das Schlusslicht bildet der SV Schwarzhofen. Bester Torschütze war Christian Zechmann von der SpVgg Pfreimd mit 38 Treffern. Die Zuschauerstatistik wird angeführt vom SC Katzdorf, dessen Heimspiele durchschnittlich von 284 Personen besucht waren. Das Entscheidungsspiel um die Oberpfalzmeisterschaft verlor der 1. FC Schwarzenfeld gegen den Südmeister FC Tegernheim mit 0:2.Die neue Saison beginnt am 22. und 23. Juli. Das Eröffnungsspiel bestreiten der SV Schwarzhofen und der TSV Detag Wernberg am Freitag, 21. Juli, um 18.45 Uhr. Letzter Spieltag vor der Winterpause ist am 25. und 26. November, am 17. und 18. März 2018 geht es dann weiter bis zum 19. Mai 2018. Am 15. August findet ein Wochenspieltag statt.Der Eintrittspreis für Erwachsene Herren bleibt unverändert bei 4,50 Euro. Gastvereine haben für 20 Personen freien Eintritt. Spielverlegungen sind immer online zu beantragen, sagte Thomas Graml. Bei großer Hitze in den Sommermonaten können sich die Vereine über eine zeitliche Verlegung besprechen, diese werde dann kostenfrei vorgenommen. Ihre Heimspiele tragen der SV Inter Bergsteig Amberg und der TSV Detag Wernberg am Samstag aus. Abwechselnd in Hirschau und in Ehenfeld findet die Heimspiele des TUS/WE Hirschau statt, hier werden die Gegner um Beachtung gebeten.Für die Saison 2017/2018 gilt erneut, dass der Meister in die Landesliga aufsteigt, wenn er sein Aufstiegsrecht wahrnimmt, der Zweite geht in die Relegation. Absteigen müssen die drei Letztplatzierten, der Tabellen-13. nimmt an der Relegation teil.