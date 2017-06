Sport Schmidgaden

23.06.2017

Das war einer der kuriosesten Aufstiege im Fußball der vergangenen Jahre: Auf Platz 5 landete der FC Schmidgaden in der Kreisliga West, doch das war das Ticket für den Bezirksliga-Aufstieg. Dabei flossen zunächst auch Tränen - der Enttäuschung.

Wenn wir jetzt den Klassenerhalt schaffen würden, wäre das ein viel größerer Erfolg als der Aufstieg. Wolfgang Richthammer, Trainer FC Schmidgaden

Nie Erster, nie Zweiter - und doch nach oben. Der FC Schmidgaden hatte den Bezirksliga-Aufstieg aber so gar nicht auf der Rechnung. Vor der Saison nicht und auch lange während der Spielzeit nicht. "Erst nach der Winterpause wurde dass ein bisschen spruchreif", blickt Trainer Wolfgang Richthammer zurück. Der Schmidgadener, der bei seinem Heimatklub jetzt in die vierte Saison geht, pendelte mit seiner Mannschaft in der Kreisliga West immer zwischen Platz 4 und 8. Es war schon klar, dass die Spielgemeinschaften (SG Ettmannsdorf/Schwandorf, SG Schönthal und die neue SG Gleiritsch/Trausnitz) nicht aufstiegsberechtigt sind. Da waren aber noch die sehr aufstiegsambitionierten FC Rötz und SV Neubäu. Beide mit Bezirksligaerfahrung. "Mit uns hat aber sicherlich keiner gerechnet", meint Richthammer. Das letzte Saisonspiel wurde dann sehr unglücklich gegen die späteren viertplatzierten Rötzer mit 0:1 verloren, doch dann erklärte sich der Gegner überraschend, wie Richthammer sagt: "Wir waren zunächst enttäuscht, doch dann erklärte Rötz seinen Aufstiegsverzicht."Und so startet am Montag, 26. Juni, mit dem ersten Training das Abenteuer "Bezirksliga" beim FC Schmidgaden. Vor mehr als 30 Jahren spielte der Klub schon einmal dort, das waren aber noch andere Voraussetzungen. "Wenn wir jetzt den Klassenerhalt schaffen würden, wäre das ein viel größerer Erfolg als der Aufstieg", sagt Richthammer. Die Mannschaft hat sich kaum verändert. Als einziger Neuzugang kommt Torwart Patrick Schmid von der DJK Dürnsricht. Verlassen hat den Verein Offensivmann Sebastian Sebald, der sein Glück bei der SpVgg Pfreimd probiert. Zu schaffen macht dem 44-jährigen Richthammer, dass mit Michali Gatsas (Syndesmosebandriss) und Simon Werner (Kreuzbandriss) zwei treffsichere Akteure noch längere Zeit ausfallen werden.Mit dem Toreschießen hatte es der FC ohnehin nicht so in der Kreisliga. "Wir haben eine erfahrene, stabile Abwehr. Auf die bauen wir auch in der Bezirksliga", erklärt der Trainer. Um den Routinier Simon Schimmer ("Er dachte ans Aufhören, will aber noch Bezirksliga spielen") soll ein Bollwerk entstehen. Ein wichtiger Baustein ist auch Kapitän und Mittelfeldchef Christoph Deml. Und vorne soll der bezirksligaerfahrene Sebastian Stano seine Nebenleute führen.Richthammer und die FC-Vorstandsleute haben auch versucht, junge Spieler von Nachbarvereinen mit der Perspektive "Bezirksliga" zu locken. "Ich habe 8 Spieler aus der Gegend kontaktiert." Einige seien ihren Heimatklubs sehr verbunden, sagt Richthammer, andere hätten abgewunken, als bekannt wurde, dass nichts gezahlt werde.Von der Attraktivität der Bezirksliga Nord her gesehen, hätte den Schmidgadenern nichts besseres als der Aufstieg passieren können. "Von den Strecken her, fahren wir weniger als in der Kreisliga." Da mussten die Schmidgadener nach Rötz, Neukirchen-Balbini oder Schönthal. Jetzt gibt es etliche Nachbarschaftsvergleiche: Es geht gegen die SpVgg Pfreimd, die beiden Wernberger Vereine, gegen den SV Schwarzhofen, auch nach Hirschau, Ensdorf oder Schirmitz ist es nicht weit.Sollte es in der Saison danach wieder in andere Fahrtrichtungen gehen, wäre man zwar in Schmidgaden schon etwas enttäuscht, aber auch realistisch. Richthammer. "Es geht auch darum, dass die Spieler diese Erfahrung einfach mal mitnehmen."