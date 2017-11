Sport Schmidgaden

06.11.2017

12

0 06.11.201712

Ein wunderbarer Moment: "Ich wusste gar nicht mehr, wie sich so ein Sieg anfühlt", sagte Wolfgang Richthammer am Montag. Am Samstag feierte der Trainer des Bezirksliga-Aufsteigers FC Schmidgaden mit seinem Team den ersten Sieg in der neuen Spielklasse - nach 16 vergeblichen Anläufen. Mit 2:0 wurde zu Hause der SV Inter Bergsteig Amberg besiegt.

"Dieser Sieg war überfällig", meinte Richthammer ganz happy. "Und er war total verdient." Oft scheiterten die FC-Männer knapp am ersten Erfolg. "Jetzt ist das auch ein bisschen Balsam auf die geschundene Seele", meint der Trainer, dessen Jungs nie in ihrem Trainingseifer nachgelassen haben. Mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause hatten sie Inter Bergsteig, dessen Trainer Markus Kipry die Niederlage auch auf das Ausweichen auf den B-Platz schob, auf die Verliererstraße geschickt. Geplant war danach nichts, "aber wir haben dann natürlich schon noch ein bisschen im Sportheim gefeiert", erzählt Richthammer. Vielleicht wird die Mini-Serie ja schon am Wochenende fortgesetzt, wenn Schmidgaden beim FC Amberg II antritt. Der ist Tabellenvorletzter. Da muss man doch zugreifen, oder? "Vorsicht", mahnt Richthammer. "Der FC war nach Hahnbach und Vohenstrauß die drittbeste Mannschaft, gegen die wir in der Vorrunde gespielt haben." Das schon, aber Inter Bergsteig war in der Vorrunde auch nicht schlecht.