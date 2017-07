Sport Schmidgaden

Am Sonntag beginnt für den Aufsteiger 1. FC Schmidgaden das Abenteuer Bezirksliga gegen die SpVgg Schirmitz (Anstoß um 15.15 Uhr). Dabei fehlen allerdings Alexander Spindler, der noch ein Spiel wegen einer Roten Karte pausieren muss, sowie Sebastian Stano, Simon Werner und Michalis Gatsas, die in die Kategorie Langzeitverletzte einzusortieren sind. Das macht die Sache nicht gerade einfacher. "Mit Schirmitz kommt eine junge, dynamische Mannschaft nach Schmidgaden, die zudem noch einen sehr erfahrenen Trainer besitzt. Diese physisch starke Mannschaft wird uns gleich im ersten Spiel alles abverlangen und uns das neue, viel höhere Tempo in der Bezirksliga aufzeigen", ist sich FC-Trainer Wolfgang Richthammer sicher.

Das Ziel des Aufsteigers müsse es sein, "konsequent in der Defensive zu arbeiten und überall auf dem Platz die Zweikämpfe anzunehmen". Wenn es dem Aufsteiger gelingt, die Räume in der Defensive zuzustellen und selbst in der Offensive zu nutzen, "dann sind wir nicht chancenlos". Zusätzliche Motivation erhofft sich Richthammer vom eigenen Anhang. "Wir brauchen die tatkräftige Unterstützung unserer Zuschauer und den Heimvorteil." Der Trainer wäre mit einem Unentschieden zufrieden, um mit einem positiven Erlebnis das Abenteuer Bezirksliga zu beginnen.