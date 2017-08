Sport Schmidgaden

08.08.2017

3

0 08.08.2017

Im ungarischen Kaposvar fanden die Europameisterschaften der Ponyreiter statt. Für Jana Lang aus Schmidgaden und Cyrill, dem elfjährigen Hengst, gerieten sie zum Triumph.

Nominierung gesichert

Auf internationalem Parkett

Platz drei der Weltrangliste

Schmidgaden/Stulln. Ein langer Weg lag bereits hinter dem Paar Jana Lang von der RSG Stulln und Hengst Cyrill, die erst seit sieben Monaten zusammen trainieren. So konnten sich die beiden über den Qualifikationsweg "Preis der Besten" bis zum Finale in Warendorf mit vielen Siegen und vordersten Platzierungen eindrucksvoll behaupten. Beim Finale war es am Ende Platz zwei, was die Nominierung in den Bundeskader und die Nominierung für die zweite Eurosichtung in Wiesbaden bedeutete.Unter den noch zwölf Verbliebenen konnte sich Jana mit zwei Siegen deutlich durchsetzen und es ging für acht Paare weiter nach Hagen a.T.W zur dritten Eurosichtung. Den Sieg mit der deutschen Mannschaft im Nationenpreis und drei zweiten Plätzen in den Einzelwertungen sicherten sich Jana und Cyrill die Nominierung zur Europameisterschaft.Schon eine Woche zuvor wurden die Nominierten ins DOKR in Warendorf eingeladen, um sich unter den erfahrenen Augen von Bundestrainerin Cornelia Endres optimal vorbereiten zu können. Ab sofort wurde nichts dem Zufall überlassen. Nachdem sich die Reiter bereits im Vorfeld einem sportmedizinischen Leistungstest unterziehen durften, wurden die Ponys während des Lehrgangs von der Tierärztin des Bundeskaders, die die Ponys auch auf dem Transport und während des gesamten Turniers betreute, nicht mehr aus den Augen gelassen. Dazu gehörte auch das Üben des Veterinärs-Checks und des Messens.Weiterhin wurde die Mannschaft samt ihren Ponys komplett eingekleidet, es gab Hilfestellungen für die jungen, oft international noch unerfahrenen Reiter über das richtige Verhalten bei internationalen Pressekonferenzen, Fototermine und vieles mehr.Nach dieser professionellen Vorbereitung begab sich nun der Konvoi der Deutschen Mannschaft (Dressur, Springen und Vielseitigkeit) auf den 1300 Kilometer langen Weg von Warendorf ins ungarische Kaposvar mit einer Übernachtung auf halber Strecke, um die Ponys möglichst wenig zu belasten. Bereits am nächsten Tag mussten die Ponys zum Messen und zum Veterinärs-Check. Kein Pony darf die Obergrenze von 148 Zentimeter oder bei Europameisterschaften 151 Zentimeter überschreiten.In der Mannschaftswertung gingen 62 Paare aus 17 Nationen an den Start. Nach dem ersten Tag, also der Hälfte der Starter, lag die deutsche Mannschaft mit Platz eins und drei in der Einzelwertung in Führung, gefolgt von Dänemark. Als drittes Starterpaar für Deutschland überzeugten Jana und Cyrill die Richter, gingen mit 74,795 Prozent in Führung und gaben diese bis zum Ende der Prüfung auch nicht mehr ab. Dies bedeutete die Goldmedaille für das deutsche Team, vor Dänemark und England.Nach einem Tag Pause zeigten sich Jana und Cyrill weiterhin in Topform. In der Einzelwertung holten sie sich mit 74,707 Prozent die Bronzemedaille, was gleichzeitig die Qualifikation für Janas Lieblingsaufgabe, der Kür bedeutete. Zu "Speedy Gonzales" und "Hier kommt die Maus" präsentierten die beiden eine tolle Kür und landeten mit 76,975 Prozent auf Platz vier.Hochzufrieden mit den Ergebnissen auf ihrer ersten Europameisterschaft reiste die junge Amazone ins heimatliche Bayern zurück, wo sie mit herzlichen Glückwünschen empfangen wurde.Durch die hervorragenden internationalen Leistungen in den vergangenen Monaten und auf der Europameisterschaft gelang Jana der Sprung auf Platz drei der FEI-Weltrangliste.