Sport Schmidgaden

23.07.2017

23.07.2017

Nach 35 Jahren sehen die Anhänger in Schmidgaden wieder Bezirksliga-Fußball. Der Auftakt gegen die SpVgg Schirmitz verläuft für die Elf von Wolfgang Richthammer vielversprechend, doch dann sorgt ein Platzverweis für die Wende.

Im ersten Bezirksliga-Punktspiel nach 35 Jahren kassierte der 1. FC Schmidgaden gegen den Vorjahreszehnten aus Schirmitz eine bittere Niederlage. Das Spiel begann kampfbetont (drei Gelbe Karten nach 15 Minuten) und der FC agierte mit den Gästen auf Augenhöhe. Die Richthammer-Schützlinge waren taktisch gut eingestellt und ließen Schirmitz nicht zur Entfaltung kommen. Abgesehen von einem Freistoß durch Bastian Dütsch, der knapp über die Latte gelenkt wurde (19.), hatte die FC-Abwehr keine größeren Probleme.Im Gegenteil: Es ergaben sich Chancen durch Alexander Schimmer, der den Ball in aussichtsreicher Position aus zehn Metern verzog (27.). Kurz vor der Pause ging der FC durch einen tollen Kopfball von Alexander Schmidl - nach Eckball von Alexander Schimmer - nicht unverdient in Führung (44.).Nach dem Wechsel forcierten die Gäste das Tempo und hatten Chancen durch Dominik Bredow, der nach einer weiten Flanke mit dem Kopf nicht mehr richtig zum Ball kam. Nach knapp einer Stunde hatte die FC-Abwehr eine weitere brenzlige Situation zu überstehen, als sie den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachte. Michael Peetz erzielte den vermeintlichen Ausgleich, der aber wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt wurde.Der Druck der Gäste wurde immer größer und so musste Michael Probst am Strafraum regelwidrig eingreifen (64.). Da er bereits verwarnt war, schickte ihn der Schiedsrichter vorzeitig zum Duschen.Den folgenden Freistoß verwandelte Michael Hermann direkt über die Mauer zum 1:1. Der Platzverweis war der Knackpunkt in der Partie. Mit einem Mann weniger wurde es eng für die Einheimischen, da Schirmitz die Räume geschickt nutzte und sich ein optisches Übergewicht erspielte.Unter anderem köpfte Benedikt Kormann an die Latte (72.) und drei Minuten später rettete der starke FC-Torwart Lukas Deichl knapp vor dem einschussbereiten Martin Gmeiner. Elf Minuten vor dem Schlusspfiff konnte er aus kurzer Entfernung nur noch abklatschen und Markus Peetz schob zur 2:1-Gästeführung ein. Nur eine Minute später sorgte Martin Gmeiner für die Entscheidung, als er nach einem Abwehrfehler das 3:1 markierte. Die Heimelf steckte nicht auf und hatte zum Schluss tatsächlich noch zwei Chancen. Maximilian Stammler war alleine durch und stolperte in TW Julian Ramm.In der Nachspielzeit war es noch einmal Alexander Schmidl, der am Strafraum frei zum Schuss kam, aber den Ball nicht richtig traf. Alles in allem ein verdienter Sieg für die SpVgg Schirmitz, der vielleicht um ein Tor zu hoch ausgefallen ist.1. FC Schmidgaden: Deichl, Zinger (51. Stammler), Poletti, Böhm, S. Schimmer (82. Bücherl), Deml, Bauer (73. Gatsas), Probst, Neidl, A. SchimmerSpVgg Schirmitz: Ramm, S. Gmeiner, Dütsch, Ziegler, Thorn (46. M. Gmeiner), Lingl (46. Kargus), Bredow (76. Wagner), Sommer, Peetz, Kormann, HerrmannTore: 1:0 (44.) Alexander Schmidl, 1:1 (65.) Michael Herrmann, 1:2 (79.) Markus Peetz, 1:3 (80.) Martin Gmeiner - SR: Michael Bäumel (SV Breitenbrunn) - Zuschauer : 200 - Gelb-Rot: (64.) Michael Probst (Schmidgaden)