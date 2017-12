Betriebsunfall mit einem Schwerverletzten in Schmidgaden

09.12.2017

Ein 34-Jähriger gerät unter ein etwa 500 Kilogramm schweres Eisenteil. Das Werkstück hat sich beim Absenken verkantet und fiel zu Boden.

Der tschechische Staatsangehöriger war laut Polizeibericht auf dem Betriebsgelände einer Firma in Schmidgaden am Freitag, 8. Dezember, gegen 19.50 Uhr gerade dabei, mit einem Lastenkran das etwa 500 kg schwere Maschinenteil aus dem Sandstrahlautomaten zu entnehmen. Mit Hilfe eines Hubwagens und dem Kran wollte er das Maschinenteil dann zu Boden legen. "Dabei verkantete sich das Teil beim Absenken, wodurch der Kranhaken aus der Öse glitt und das Werkstück zu Boden fiel", meldete Friedrich Lengfelder von der Polizeiinspektion Nabburg. Dabei sei der Mann unter das etwa 2 mal 4 Meter große Eisenteil geraten. Aufgrund der erlittenen Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Ein Fremdverschulden sei nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht gegeben.