Vermischtes Schmidgaden

09.06.2017

09.06.2017

Seit 2012 bemüht sich die Gemeinde um schnelles Internet. 2016 wurde der Vertrag unterzeichnet. Jetzt erst werden Nägel mit Köpfen gemacht.

"Endlich Baubeginn!", sagte Bürgermeister Josef Deichl beim Start des Glasfaserausbaus durch die Telekom in der Gemeinde. Am nördlichen Auslauf der Dorfstraße begrüßte Deichl das Kooperatorenteam mit Geschäftsführer Alois Rötzer, Bauleiter Andreas Rötzer und Vladimir Hafner vom beauftragten Unternehmen Netzel-Bau sowie Enrico Delfino (Telekom) und Projektleiter Sven Schneider (Comline). Von der Gemeindeverwaltung waren Geschäftsführer Martin Janz und Breitband-Sachbearbeiterin Ramona Baar dabei.Der Kooperationsvertrag mit der Deutschen Telekom wurde am 24. Februar 2016 unterzeichnet. Der Förderbescheid wurde fünf Tag darauf mit der Zuschusshöhe von 602 468 Euro entgegengenommen. Als Eigenanteil verbleibt bei der Kommune der Betrag von 150 622 Euro. Nach der Fertigstellung im Herbst ist die Gemeinde optimal ausgestattet. Sie ist auf Wachstumskurs, verfüge über ein neues Baugebiet mit 35 Parzellen sowie über ein Industrie- und Gewerbeareal in Trisching, fügte der Bürgermeister hinzu.Nach Abschluss der Maßnahme können rund 700 Haushalte Breitband-Anschlüsse mit Geschwindigkeiten von 30 bis 200 Megabit pro Sekunde (MBit/s) bekommen, erläuterte der Regio-Manager der Telekom, Enrico Delfino. Das Unternehmen wird rund 46 Kilometer Glasfaser und Mikrorohre verlegen, 12 Multifunktionsgehäuse (MFG) neu aufstellen und zusätzlich noch weitere Glasfaserverteiler errichten."Das neue Netz wird so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen im Internet und Fernsehen gleichzeitig möglich sind", betonte der Sprecher. "Die Planungen sind abgeschlossen, jetzt wird gegraben", freute sich der Regionalmanager. Die Beeinträchtigungen für die Anwohner werden so gering wie möglich gehalten. Es wird in überschaubaren Bauabschnitten vorangegangen. Der Telekom-Repräsentant gab auch Hinweise, wie das schnelle Netz ins Haus kommt:Das Ersetzen des Kupferkabels durch Glasfaserkabel auf der Strecke zwischen der örtlichen Vermittlungsstelle und dem Verteiler sorgt für erheblich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten. Die großen grauen Kästen am Straßenrand erhalten die Funktion einer Mini-Vermittlungsstelle. "Je näher der Kunde am MFG wohnt, desto höher ist seine Geschwindigkeit", gilt als Faustformel".Für rund 35 Haushalte ist eine Sonderlösung vereinbart. Das Glasfaserkabel endet nicht im MFG, sondern wird bis in die Häuser gezogen. Wer weitere Informationen über Verfügbarkeit, Geschwindigkeiten und Tarife der Telekom erfahren will, kann sich im Internet oder beim Kundenservice informieren. "Der abgeschlossene Ausbau wird für die Schmidgadener Bürger ein Weihnachtsgeschenk", merkte Projektbetreuer vor Ort, Sven Schneider, an.