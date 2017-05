Vermischtes Schmidgaden

(di) Die Mitglieder des katholischen Frauenbundes basteln jährlich viele Palmbüschel, die am Palmsonntag für einen guten Zweck verkauft werden. Heuer hat sich der Vorstand entschlossen, mit 500 Euro den Verein "Flika" im Klinikum Amberg zu unterstützen. Die drei Vorsitzenden, Maria Lippert, Gerda Six und Barbara Dirrigl übergaben in Amberg im Beisein von Schatzmeisterin Renate Meier das Geld an die "Flika"-Vorsitzende Margit Meier.

Der Verein unterstützt und begleitet Kinder und Jugendliche und deren Angehörige in belastenden Situationen und hilft, die Zeit rund ums Krankenhaus zu bewältigen. Dazu gibt es ein Kinderbetreuungszimmer mit entsprechendem Fachpersonal, sozialmedizinische Nachbetreuung für Zuhause, Gruppentreffen für Kinder mit Diabetes und vieles mehr, das nicht von den Krankenkassen übernommen wird. Vorsitzende Margit Meier und Kassier Oskar Schmidt, die sich über die Spende sehr freuten, führten die Frauen durch die Kinderabteilung.