22.01.2018

-Inzendorf. Ausrichter des 38. Turniers war der Sportkegelclub Schmidgaden. Bei der Siegerehrung im Gasthaus Birner in Inzendorf hieß Vorsitzender Gerhard Müller neben den Teilnehmern Schirmherrn und Gastwirt Manfred Birner und Bürgermeister Josef Deichl willkommen. Müller dankte allen Mannschaften für ihre Teilnahme, den Mitgliedern für die Organisation und den Spendern für die vielen Sachpreise. Manfred Birner freute sich über die Ehre, Schirmherr zu sein. Bürgermeister Josef Deichl war beeindruckt von der großen Anzahl an Teams, die bei dem Gemeinde-Event wieder mit von der Partie waren.Der 1. FC Schmidgaden hatte in diesem Jahr bei der Meistbeteiligung die Nase vorne, der Verein stellte acht Mannschaften, dicht gefolgt von der Schützengesellschaft Hubertus Schmidgaden mit sieben Mannschaften. Beste Einzelkeglerin mit 62 Holz war Hildegard Mutzbauer, 2. Magdalena Werner, 3. Elena Pröls, 4. Antonia Merkl, 5. Gabi Forster. Bei den Herren war Bernhard Eckl mit 74 Holz bester Kegler. 2. Stefan Meier, 3. Christian Winkler, 4. Reinhardt Rudat, 5. Alexander Schmidl.Auf Mannschaftsebene gab es folgende Ergebnisse: Jugend U14: 1. Die flotten Vier aus Schmidgaden (479 Holz), 2. Feuerwehr Schmidgaden 1 (473 Holz), 3. D-Jugend FC Schmidgaden 1 (458 Holz). Jugend U18: 1. Feuerwehr Schmidgaden 1 (605 Holz), 2. Schützenverein Schmidgaden 1 (500 Holz), 2. Schützenverein Trisching 1 (443 Holz).Der Pokal bei den Damen ging an den Gymnastikclub Schmidgaden 1 (740 Holz), 2. TC Schmidgaden 1 (689 Holz), 3. Feuerwehr Schmidgaden 1 (657 Holz), 4. Feuerwehr Gösselsdorf 1 (648 Holz), 5. TC Schmidgaden 2 (643 Holz). Die Trophäe bei den Herren holten sich die Arco-Kickers Inzendorf 1 (823 Holz), 2. Reudige Hunde Schmidgaden (814 Holz), 3. FC Schmidgaden 1 (787 Holz), 4. BRK Schmidgaden 1 (773 Holz), 5. Reudige Hunde Schmidgaden 2 (738 Holz).