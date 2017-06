Vermischtes Schmidgaden

01.06.2017

Der Förderverein der Städtepartnerschaft zwischen Nabburg und Castillon la Bataille blickte auf das letzte Jahr zurück. In dieser Versammlung galt es, die Vereinsführung wieder zu wählen. Dabei wurde Birgit Krogner im Amt als Vorsitzende bestätigt.

Die Mitglieder trafen sich im Gasthaus "Schwarzer Adler". In ihrem Rückblick erinnerte Krogner an die Fahrt nach Castillon im letzten Jahr, wo sich alle drei Partnerstädte der französischen Stadt trafen, die anderen Gäste kamen aus Griechenland und Spanien. Es waren sehr schöne Tage, mit sehr viel Programm. Besonders in Erinnerung blieben die Abende, an dem sich jede Stadt mit einem Programm vorstellte. Hier hatte Nabburg ebenfalls einiges zu bieten und stand den Anderen nicht nach. Im Anschluss an die Versammlung gab es einen Film über den Besuch zu sehen.Im letzten Jahr war wieder der Weinverkauf der Familie Thibault aus Castillon beim Mittelalterlichen Markt. Heuer ist ein ruhiges Jahr für den Verein, lediglich beim Ton-Art-Festival wird wieder ein Weinstand aufgebaut werden. Dieser befindet sich im Spitalhof. Im kommenden Jahr ist ein Besuch der Castilloner in Nabburg geplant rund um den Mittelalterlichen Markt. Krogner dankte zum Schluss allen für die gute Zusammenarbeit.Bürgermeister Armin Schärtl lobte die Arbeit des Fördervereins. Er erinnerte ebenfalls an die Fahrt nach Castillon, die für alle ein unvergessenes Erlebnis war.Im Vorfeld der Neuwahl wurde beschlossen, Josef Götz in die Vorstandschaft zu kooptieren, da er den Arbeitskreis leitet für die Städtepartnerschaft mit dem tschechischen Horsovsky Tyn. Die Vorstandswahl brachte folgendes Ergebnis: Vorsitzende Birgit Krogner, zweiter Vorsitzender Bernd Hofmann, Schatzmeister Karl-Heinz Zobel und Schriftführer Maria Näßl. Als Beisitzer wurden gewählt: Eleonore Meier, Inge Kraus, Werner Höcherl, Dr. Josef Pürner, Elisabeth Demleitner, Petra Brunner-Hösl. Kooptiert ist auch Armin Schärtl. Kassenprüfer sind Günter Nosseck und Michael Giesl.