Vermischtes Schmidgaden

05.01.2018

97

Die Verkehrspolizei Amberg hielt am Donnerstag, 4. Januar, kurz vor 10 Uhr einen 61-jährigen Fahrer eines Kleintransporters an. Bei der sogenannten Schwerverkehrskontrolle auf dem Parkplatz Stocker Holz Richtung Waidhaus stellten die Beamten fest, dass er sechs Fässer und sechs Kanister Gefahrgut mit 420 Kilogramm netto geladen hatte. Dabei hat der Fahrer noch nie eine ADR-Bescheinigung besessen.

Diese ist für den Transport gefährlicher Güter erforderlich. Das Gefahrgut wollte der Mann von Nürnberg nach Weiden transportieren, heißt es im Polizeibericht.Obwohl der Transport den Vorschriften des Gefahrgutrechts unterlag, stellten die Polizisten eine Vielzahl weiterer Verstöße fest: Es fehlten die Kennzeichnung mit orangen Warntafeln, die schriftlichen Weisungen und ein Großteil der Bordgeräteausrüstung (zum Beispiel Feuerlöscher, Handlampe, Schutzbrille etc.).Der 61-Jährige missachtete außerdem fahrpersonalrechtliche Vorschriften, denn er hielt sich nicht an die Pflichtpausen.Wegen der meisten Verstöße müssen sich neben dem Fahrer nun auch der Beförderer und der Verlader verantworten. Für den Fahrer errechnete die Polizei ein vorläufiges Bußgeld in Höhe von fast 2500 Euro. Zum Weiterfahrt musste das Gefahrgut auf ein anderes Fahrzeug umgeladen werden.Um 10 Uhr hielten die Polizisten dann eine slowakische Sattelzugmaschine mit niederländischem Auflieger an. Der 41-jährige Fahrer transportierte über 9000 Kilogramm Gefahrgut (Kaliumnitrat) von Holland nach Österreich. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass die Ladung unzureichend gesichert war und der Mann die schriftlichen Weisungen nicht in der aktuellen Fassung dabei hatte. Neben dem Fahrer müssen sich auch in diesem Fall Verlader und Beförderer verantworten.