Vermischtes Schmidgaden

27.04.2018

102

Der Regen in dieser Woche führte zu keiner Entspannung: Es herrscht weiterhin flächendeckend Waldbrandgefahr. Vielerorts, vor allem in der Mitte Bayerns, blieb es gänzlich trocken.

Zwei Flüge täglich über die mittlere Oberpfalz



Appell an Bevölkerung

Amberg: Stufe 4 von 5



Weiden: Stufe 3 von 5



Tirschenreuth: Stufe 3 von 5

Schwandorf: Stufe 3/4 von 5



Oberviechtach: Stufe3/4 von 5