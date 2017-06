Vermischtes Schmidgaden

20.06.2017

20.06.2017

Die Gemeinde hat nun eine Familienbeauftragte: Der Gemeinderat betraute Theresia Dobler mit diesem Amt. Damit ist Schmidgaden die 16. Kommune im Landkreis, die einen Familienbeauftragten ernannt hat und beim Projekt "Familienfreundliche Kommune" dabei ist. Theresia Dobler ist Ansprechpartnerin und Anlaufstelle für Bürger, Verwaltung, Gemeindegremien oder Institutionen der Gemeinde.

Sie vermittelt zum Beispiel Ansprechpartner oder Beratungsstellen, bietet Unterstützung bei Anträgen, hat ein offenes Ohr für die Belange der Familien, forciert die Zusammenarbeit mit Jugendinitiativen vor Ort sowie mit Elternverbänden, Gemeinderat, Schulen, Kindergärten, Vereinen, Volkshochschulen oder dem Kreisjugendring.Bürgermeister Deichl informierte den Gemeinderat anschließend, dass im Juli eine Antragskonferenz zu den Stromtrassen in Regensburg stattfindet. Deichl berichtete außerdem aus der Schulverbundsversammlung, an der er teilgenommen habe. Er sagte, dass auf die Mittelschule Schmidgaden schwierige Zeiten zukämen. Dieses Thema werde den Gemeinderat noch beschäftigen.In den nächsten Wochen bekommen die Bürger einen Fragebogen des Landkreises zugeschickt. Dabei geht es um ein neues Mobilitätskonzept und den Bedarf für den öffentlichen Nahverkehr. Ferner setzte der Bürgermeister die Räte davon in Kenntnis, dass der Helfer vor Ort in Schmidgaden ein neues Auto bekommen habe.