Vermischtes Schmidgaden

16.01.2018

Die Soldaten- und Reservistenkameradschaft Rottendorf fühlt sich bestens vertreten. Das komplette Führungsteam erhält einen deutlichen Vertrauensbeweis.

Ehrenkreuze und Verdienstnadeln Breiten Raum nahmen die Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder ein. 10 Jahre gehört Dominik Meier der SRK Rottendorf an, 15 Jahre Helmut Schupfner. 25 Jahre sind Ludwig Eckl, Josef Ries (Hohersdorf), Josef Ries (Pursruck), Dieter Bruckner und Johann Wagner Mitglied der Kameradschaft, 30 Jahre Johann Bauer, Andreas Weikmann, Josef Kräuter jun. und Anton Pösl. Für besondere Verdienste wurden ausgezeichnet: BSB-Ehrenkreuz: Xaver Flierl; BSB-Verdienstkreuz I. Klasse: Emmeram Pösl; Verdienstkreuz II. Klasse: Johann Wagner. Die "BSB-Verdienstnadel mit goldenem Eichenkranz" wurde Josef Götz, Andreas Kräuter, Josef Mutzbauer und Konrad Ries verliehen.



Maria Altmann und Konrad Eckl wurden für ihre Sammlertätigkeit mit der "Goldenen Landesspange" des Volksbundes geehrt. (rbm)

-Rottendorf. Die Ehrung verdienter Mitglieder und die Neuwahl des Vorstands standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Birner in Inzendorf. Dabei wurde der bisherige Vorsitzende Andreas Altmann mit seiner gesamten Führungsmannschaft im Amt bestätigt.Die 107 Mitglieder, davon 67 Reservisten, fünf Frauen, vier Ehrenmitglieder und vier Böllerschützen, waren auch im letzten Jahr überaus aktiv. Aus der Vielzahl der Veranstaltungen griff Vorsitzender Andreas Altmann die BSB-Kreisversammlung in Inzendorf, den Volkstrauertag, die Soldatenwallfahrt nach St. Quirin und ein Zoiglfest mit den Rottendorfer Ortsvereinen heraus. Lob zollte Altmann den Sammlern für den Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge. Mit 797 Euro wurde ein neues Rekordergebnis erzielt. Altmann dankte Irmgard Flierl für die Pflege des Kriegerdenkmals. Der Finanzbericht von Emmeram Pösl ergab zwar ein Defizit, dennoch sind die Vereinsfinanzen zufriedenstellend.Bürgermeister Josef Deichl und BSB-Kreisvorsitzender Richard Österer bedankten sich für die Gestaltung des Volkstrauertages und die Kriegsgräbersammlung. Bürgermeister Deichl lud zum Ehrentag der Gemeinde am 22. Februar und zur Gewerbeschau im September ein. Richard Österer übte Kritik an der Beitragsgestaltung des BSB-Landesverbandes und an der ausufernden Bürokratie.Ergebnis der Neuwahl: Vorsitzender: Andreas Altmann (Stellvertreter Josef Semmler); Kassenwart: Andreas Heinrich (Johann Wesnitzer); Schriftführer: Konrad Eckl (Johann Wagner); Reservistensprecher: Stefan Bauer (Andreas Weikmann); Fahnenträger: Andreas Heinrich (Andreas Kräuter); Fahnenbegleiter: Konrad Eckl, Johann Wagner (Josef Götz, Andreas Weikmann, Johann Wesnitzer), Kassenprüfer: Ludwig Eckl, Konrad Ries; Ausschussmitglieder: Konrad Eckl, Ludwig Eckl, Xaver Flierl, Andreas Kräuter, Josef Mutzbauer, Konrad Ries, Andreas Weikmann.