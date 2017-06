Vermischtes Schmidgaden

07.06.2017

-Gösselsdorf. Eine lange Tradition hat am Pfingstmontag der Gottesdienst mit Flurprozession in der Gösselsdorfer Kirche St. Martin. Neben zahlreichen Gläubigen beteiligten sich die Vereine aus der Pfarrei: Der Frauenbund Rottendorf, die Feuerwehren Rottendorf und Gösselsdorf, der Soldaten- und Kriegerverein Rottendorf sowie die Landjugend Rottendorf. Pater Alfred Lindner vom Kloster Ensdorf zog unter dem von vier Helfern getragenen "Himmel", begleitet von Ministranten, Vorbetgruppe und Vereinen, bei der Flurprozession durch die Ortschaft. An vier Stationen wurde mit Liedern und Gebeten dem Herrgott gedacht. In der Kernaussage seiner Predigt forderte Lindner die Anwesenden auf, sich von Gottes Geist begeistern zu lassen und so den Glauben nach außen zu tragen.

Danach ging es zum Frühschoppen ins Festzelt. "Wos wos i" spielte zünftig auf. Es gab auch eine Tombola. Erster Preis war der Maibaum. Ihn gewann schon zum zweiten Mal in Folge Vorsitzender Anton Pösl.