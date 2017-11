Vermischtes Schmidgaden

26.11.2017

Die Gemeindeberatung im Bistum Regensburg stellt sich im Dekanat Nabburg bei einer Dekanatsversammlung vor. Dabei zeigt sie, wie die Arbeit in den Gemeinden verändert werden kann.

Zur zweiten Dekanatsversammlung im Dekanat Nabburg trafen sich die Pfarrgemeinderäte aus den einzelnen Pfarreien im Pfarrheim Schmidgaden. Dekan Michael Hoch hieß die Besucher willkommen. Als Referenten des Abends konnte er Reinhard Böhm, den Sprecher der Gemeindeberatung im Bistum Regensburg, begrüßen.Die Gemeindeberatung ist eine Einrichtung der Diözese Regensburg. Sie dient der Begleitung und Unterstützung von Pfarrgemeinden, anderer gemeindlichen Gruppen und Einrichtungen. Hauptaufgabe ist es, den betroffenen Gruppen und Einrichtungen zu helfen, sich selber besser wahrzunehmen, den eigenen Weg zu finden und gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Die Beratung ist gedacht für die Pfarrgemeinden in der Diözese und ihre Einrichtungen, Pastoralteams, Pfarrgemeinderäte, Sachausschüsse, Arbeitskreise, Kindergärten u.a. soziale Einrichtungen, Vereine, Gruppen, Verbände und Kirchenverwaltungen. Für alle anderen kirchlichen Einrichtungen Dekanatskonferenzen, Vorstandschaften von Verbänden, Leitungsteams, Arbeitsgruppen, Bildungswerke, Jugendstellen und Ordensgemeinschaften.Der erste Schritt ist die Anfrage bei der Gemeindeberatung. Es folgt ein Vorgespräch, bei der sich die Fragen stellen. Was ist der Anlass der Beratung? Welche Anliegen und Probleme stehen an? Welche Hilfe wird erwartet? Was soll die Beratung leisten? Eine Vereinbarung wird vertraglich formuliert, Inhalte und Ziele, Bedingungen, Arbeitsweisen und Dauer der Beratung. Die Beratung vor Ort wird von zwei Beratern durchgeführt. Grundsätzlich so Böhm zur Beratung ist zu sagen. Alle Beratungsvorgänge werden vertraulich behandelt. Daten und Erkenntnisse verbleiben vor Ort. Beratung kann nicht verordnet werden, sondern erfordert Freiwilligkeit. Voraussetzung zur Beratung ist die verbindliche Mitarbeit aller Beteiligten. Sie geht davon aus, dass die Kräfte und Fähigkeiten zur Veränderung in den Menschen selbst grundlegend sind. Die Beratung bietet keine Patentrezepte. Sie hilft vor Ort Lösungen zu finden, die sachlich notwendig und personell sowie finanziell möglich sind.