Freizeit Schmidmühlen

02.04.2018

Der Skiclub hat seine Saison mit einer Abschlussfahrt ins Stubaital beendet. Entgegen der schlechten Prognose waren das Wetter am Gletscher und auch die Schneeverhältnisse gut. Nach Regen und Schneefall in der Nacht blieben am nächsten Tag einige lieber im Wellnessbereich des Hotels, die meisten aber zog es erneut auf den Gletscher, wo die Skifahrer voll auf ihre Kosten kamen. Kein Wunder, dass auf dem Heimweg schon erste Ideen für die Abschlussfahrt 2019 gemacht wurden.