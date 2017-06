Freizeit Schmidmühlen

Der Dreifaltigkeitssonntag am 11. Juni wird auch heuer wieder Anlass für die Pfarrgemeinde Schmidmühlen sein, zur Dreifaltigkeitskirche am Kreuzberg zu pilgern. Es handelt sich dabei um das unbestrittene Wahrzeichen des Marktes.

(bjo) Der Festgottesdienst beginnt um 9 Uhr vor der Grotte am Kreuzberg. Festprediger und Hauptzelebrant ist heuer Pfarrer Wolfgang Bauer aus Kümmersbruck. Mitwirken wird die Blaskapelle St. Ägidius. Für Essen und Trinken sorgt wieder die Kirwagemeinschaft.Die Prozession zur Kreuzbergkirche beginnt um 8.30 Uhr vor der Pfarrkirche. Seitens der US-Army wurde die Genehmigung zur Auffahrt mit dem Auto gegeben. Die Öffnungszeiten des Tores zum Truppenübungsplatz sind von 8 bis 13 Uhr. Rausfahren ist auch später kein Problem. Alle, die mit dem Auto kommen, werden gebeten, ihren Personalausweis mitzunehmen. Da momentan eine große Übung der Army läuft, soll man sich nicht außerhalb des Ringwalls aufhalten. Ferner sind nur die zwei ausgewiesene Wege zur Kreuzbergkirche zu benutzen.Der Kreuzberg mit seiner Kirche offenbart sich nicht nur als Kleinod Schmidmühlener Geschichte, sondern zeigt auch Reste vorchristlicher Besiedlung. Wirft man einen Blick in die Chronik, so kann man eine belebte Vergangenheit des Kreuzbergkirchleins herauslesen. Die erste Kapelle dort wurde 1697 erbaut. Die Kreuzbergkirche verdankt ihre Entstehung einem Gelübde der Marktbürger und der Bauern der umliegenden Ortschaften. Ursache für dieses Gelübde dürfte die um die damalige Zeit herrschende Viehseuche gewesen sein.Das Kirchlein wurde im barocken Stil erbaut. Das in die Bauzeit fallende Pestjahr 1713 (von der Seuche blieb Schmidmühlen verschont) soll nicht Motiv für die Errichtung gewesen sein, wie vielfach angenommen. Vielmehr dürfte die damals wütende Maul- und Klauenseuche die Menschen zum Bau bewegt haben. Viele Votivtafeln erzählen von der kulturellen und geschichtlichen Bedeutung des Berges und der Kirche.1703 wird erstmals ein am Kreuzberg wohnender Mesner genannt. Die Lourdesgrotte war ursprünglich eine Marienkapelle mit Muttergottes und Jesuskind. Diese Statue findet sich jetzt in der Pfarrkirche. Die Kirche ist der Heiligen Dreifaltigkeit geweiht, deren plastische Gruppe den Altar ziert. Zur Seite stehen die Figuren des heiligen Augustinus und eines anderen Bischofs.Dass die Kreuzbergkirche ein viel und gern besuchter Wallfahrtsort war, belegen zahlreiche Votivbilder. Die meisten und schönsten Votivbilder sind leider seit der Ablösung und durch Kirchendiebstähle verschwunden. Diese Taten waren auch der Grund, dass alle wertvollen Bilder und Heiligenfiguren in der Pfarrkirche und im Pfarrheim gelagert werden. Einmal im Jahr, am Dreifaltigkeitssonntag, wird am Kreuzberg im größeren Rahmen die Messe gefeiert. Grund genug für viele auswärts wohnende Schmidmühlener, ihre alte Heimat zu besuchen.Waren die Kreuzbergfeste schon in früheren Jahren ein starker Anziehungspunkt, so erst die Jahrhundertfeste. 1797 dauerte das Fest drei Tage, 5000 Menschen sollen kommuniziert haben. 1897 wird von einer unübersehbaren Menschenmasse gesprochen, sechs Tage dauerte das Fest. Auch 1997 feierte man im großen Rahmen. Es stand sogar ein Festzelt.Der die Bergkuppe umgebene Ringwall geht auf eine keltische Siedlung in der Zeit um 800 vor Christus zurück. Es wird angenommen, dass der Kreuzberg etwa 600 nach Christus bei der Christianisierung der heidnischen Bayern seinen Namen erhielt. In dem noch erhaltenen Ringwall einer keltischen Fliehburg soll eine heidnische Kultstätte gestanden haben, die dem christlichen Kreuz wich. Erst in späterer Zeit erreichte der Kreuzberg sein Ansehen mit der Wallfahrtskirche, die 1697 inmitten des Ringwalls erbaut wurde.Fremdenverkehrsattraktion ist der Kreuzberg, seit der frühere GeistlicheRat Gillitzer das Gebiet aus dem Truppenübungsplatz Hohenfels zurückerstanden hat. Seither kann jeder Besucher den Blick ins Vils- und Lauterachtal genießen.