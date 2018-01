Freizeit Schmidmühlen

02.01.2018

Im Winter sind die Mitglieder des Fischereivereins Schmidmühlen nicht aktiv? Weit gefehlt. Seit einigen Jahren versuchen sie sich als "Geburtshelfer" für Bachforellen in der Lauterach.

Hintergrund Die Lauterach ist ein ökologisch wertvolles Gewässer. Die Bachforelle ist der Stammfisch dieses Flusses. Die Forellenart zählt zu den gefährdeten Arten - und sie sucht zur Laichzeit im Spätherbst oder Winter kleinere Bäche auf, um hier auf sandig-kiesigen Flachwasserbereichen abzulaichen. Empfindlich reagieren die Bachforellen im Übrigen gegen Verschmutzungen. Die Nahrung von Bachforellen besteht vorwiegend aus Krebsen, Würmern, Insekten oder kleineren Fischen. Die Gewässerverschmutzung und der saure Regen haben dazu beigetragen, dass der Bachforelle heute noch etwa zehn Prozent ihres natürlichen Lebensraumes bleiben. (pop)

Wie schon in den vergangen Jahren haben die Mitglieder vor kurzem wieder Bachforelleneier im Augenpunktstadium in der Lauterach ausgebracht. Das Ziel ist eine möglichst naturnahe Reproduktion der Fischart, erklärt Vorsitzender Josef Deml bei einem Ortstermin am Fluss in Schmidmühlen. Laut Deml habe der Verein sehr gute Erfahrungen mit dem Auslegen der Forelleneier gemacht. 25 000 Stück waren es. Die Fischer füllten die Eier in sogenannte WV-Kisten (Whitlock Vibert Brutbox), die wiederum in stabilen Gitterkäfigen innerhalb einer Steinpackung sitzen.In der kommenden Zeit müssen die Käfige regelmäßig kontrolliert und von Schlamm gereinigt werden. Wenn alles klappt, sollten die ersten Larven demnächst schlüpfen. Erst nachdem sie den Dottersack für ihre Ernährung verlassen haben, so der Fischereivorsitzende, können die dann schlanken Fischchen die Kästen durch die Schlitze in der Box verlassen und müssen selbstständig Nahrung suchen."Zuerst fressen sie tierisches Plankton. Das sind beispielweise einzellige Pantoffeltierchen, die bei den nicht zu kalten Wassertemperaturen (etwa 8 bis 10 Grad) der Lauterach, auch um diese Jahreszeit ausreichen vorhanden sind", so Deml. Mitte Januar sollten alle Fische die Käfige verlassen haben. Natürlich bleibt davon über die nächsten Jahre nur ein Bruchteil an Fischen übrig, die bis ins fangfähige Alter wachsen können.Vereinsmitglied Manuela Madsen schätzt, dass etwa ein Prozent überleben wird. Sie gelten dann als Wildfische. Aber diese sind besonders gut an die Verhältnisse im Gewässer angepasst. Bis ins Frühjahr hinein werden sich die Überlebenden zu kleinen Brütlingen entwickeln, die man bei genauem Hinsehen im Flachwasser beobachten kann.