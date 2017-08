Freizeit Schmidmühlen

Vor wenigen Wochen nahm die Jahreshauptversammlung des SV Schmidmühlen erstaunt zur Kenntnis, dass viele weibliche Mitglieder für 40 Jahre Zugehörigkeit zum Verein geehrt wurden. Üblicherweise ist bei dieser Veranstaltung nämlich der Männeranteil dominant. Hintergrund war, so Vorsitzender Peter Fochtner in der damaligen Zusammenkunft, dass 1976 eine Damen-Gymnastik-Gruppe gegründet worden war.

Zahlreiche Frauen traten damals bei. Die Idee für diese Freizeitgruppe stammte von Hauptschullehrerin Weiss, die die Stunden dann auch leitete. Ab September 1982 übernahm die Gruppe Annemarie Hummel. Der Staffelstab wurde weitergegeben bis zu Christel Wenzlik, die ihr Engagement aber im Herbst 2016 wegen einer schweren Verletzung einstellen musste. Aktuell wird die Gruppe, die jeweils dienstags ab 19 Uhr in der Turnhalle ihrem Sport nachgeht, von Alexandra Alles angeleitet. "Es war damit Zeit", so der Vorsitzende bei einer kleinen Jubiläumsfeier vor einigen Tagen, "dass der Verein auch diese Gruppe einmal in den Vordergrund rückt und sich für jahrelange Mitgliedschaft bedankt." Durch die Sportlerinnen entstünden kaum Kosten, daher sollten sie auch einmal sehen, wofür ihr Beitrag verwendet wird. Nach dem gemeinsamen Abendessen führte Fochtner die Gruppe zunächst durch das Sportheim und über das gesamte Gelände.Die Teilnehmerinnen zeigten sich beeindruckt, wieviel Arbeit und Geld in Pflege und Unterhalt der Anlage fließen. Am Ende war man sich einig, dass die Beiträge beim SV gut angelegt sind.