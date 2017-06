Freizeit Schmidmühlen

19.06.2017

(hmx) Heuer ist es wieder so weit: Am Samstag, 22. Juli, ist neben einer ausgiebigen Rundfahrt durch den Truppenübungsplatz Hohenfels auch ein Besuch der Enslwanger Kirwa für die Bürger der Marktgemeinde Schmidmühlen geplant.

Anmeldungen sind ausschließlich bei der Gemeindeverwaltung gegen die Entrichtung einer Kostenpauschale von zehn Euro möglich. Darin enthalten ist auch eine Brotzeit in Enslwang.Mit dabei sind auch heuer wieder die Schmidmühlener Kirchweihpaare, die, wie schon vor zwei Jahren, den Kirwabaum von Enslwang austanzen. Für Musik ist gesorgt.Die Abfahrt ist um 13 Uhr beim Parkplatz an der Mühlwiese in Schmidmühlen. Die Rückkehr ist zwischen 17 und 18 Uhr geplant.Für die Anmeldung sind Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort und Ausweisnummer zwingend erforderlich.