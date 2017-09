Freizeit Schmidmühlen

21.09.2017

Sie sind eine eingeschworene Truppe - und gut zu Fuß, bei jedem Wetter. Die Schmidmühlener Kirwawanderer sind eine besondere Spezies.

Hintergrund Die Kirwan müssen in einer "vernünftigen" Zeit erreichbar sein: So erklärt Peter Fochtner die Zile-Wahl der Kirwawanderer. Sie gehen bei jedem Wetter. "Heuer hatten wir Glück mit dem Wetter",bilanzierte Fochtner. Nur einmal, auf der Wanderung nach Emhof, regnete es. Die erste Kirwawanderung führte 2006 nach Rieden. Von 2009 bis 2012 besuchten die Schmidmühlener zehn Feste. In dieser Zeit gingen sie auch nach Hammerberg und Fischeröd. Später kam Egelsheim dazu.



Bisher waren es über 100 Kirwabesuche. Auch Bergfeste steuern die Kirwawanderer an. Dann sind sie allerdings mit Fahrrad oder Motorrad unterwegs. Am Jahresanfang bekommt jeder einen Plan mit allen Terminen. Mitgehen kann jeder. Die Termine werden auch in der Amberger Zeitung bekanntgegeben. (pop)

Mit der Kirchweih in Egelsheim ist gerade die aktuelle Kirwawandersaison zu Ende gegangen. Eine der letzten Touren führte nach Emhof, knapp eine Stunde ist man da unterwegs. Bestens geeignet, sich auch als "Wenig-Wanderer" dazu zu gesellen.Neunmal brechen die Kirwawanderer auf. In der Regel sind die Männer unter sich - obwohl Frauen (anders als beim Fischzug) jederzeit willkommen sind. Jeweils an einem Montag um "Schlag 5" marschiert die Truppe los, um in einer Nachbargemeinde der Kirwagesellschaft einen Besuch abzustatten. Etwas Vergleichbares gibt es weit und breit nicht - die Kirwawanderer sind schon recht einzigartig. Seit elf Jahren gibt es sie inzwischen.Das Wandern hat in Schmidmühlen eine lange Tradition. Diese beginnt bereits in den 1970er-Jahren, also kurz nachdem Schmidmühlen das Prädikat "Staatlich anerkannter Erholungsort" bekam. Damit erhielt auch der Fremdenverkehr eine besondere Bedeutung. Das Wanderwegenetz wurde ausgebaut und systematisiert. Erstmals gab es die "Vier-Jahreszeiten-Wanderungen". Die Wanderfreudigkeit ist geblieben.Aus dieser Tradition heraus entstammt die Idee der Kirwawanderungen. Auf die Idee kamen Peter Fochtner sen., viele Jahre Wanderwegewart des Kulturvereins, Georg Weigert und Peter Kricke. Wie viele Teilnehmer bei den ersten Touren dabei waren, daran kann sich Fochtner nicht mehr erinnern - vielleicht drei oder vier? Sie marschierten einfach los. Und so ist es bis heute geblieben."Um die 20" Wanderer sind es jetzt im Schnitt - mal ein paar mehr, mal weniger. Eines verbindet sie: die Freude am Wandern und die Geselligkeit. Startschuss ist immer im April. Erstes Ziel ist die Spotznkirwa, eine traditionelle Wirtshauskirwa, in Rieden. Sie steht in der Beliebtheitsskala ganz oben. Dann ist etwas Ruhe. Im Juni geht es nach Lanzenried, im Juli nach Pilsheim, Höchensee und Eglsee, im August nach Mendorferbuch und Winbuch und im September nach Emhof und Egelsheim. Andere Ziele kommen nicht in Betracht. "Zu weit weg", sagt Fochtner.