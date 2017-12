Freizeit Schmidmühlen

19.12.2017

Seinen Adventsweg zur Hammerkapelle hat der Skiclub am dritten Adventssonntag absolviert. An fünf Stationen wurde eine Wintergeschichte erzählt, die von einem Mann handelte, der ein Haus, einen Ochsen, ein Schwein, eine Schafherde und eine Ente besaß, aber einem Jungen den Zutritt zum Haus verwehrte und ihn in der kalten Nacht stehen ließ. Doch auch dem Mann wurde ganz warm ums Herz, als er in einer Hütte ein Kind liegen sah. Da sagte der Mann zu dem Jungen, den er vor der Türe stehen hatte lassen, und all den Tieren, die dem Buben gefolgt waren: "Wenn wir heimkommen dürfte ihr alle mit ins Haus. Ich habe genug Holz. Wir wollen die Wärme teilen."