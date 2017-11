Freizeit Schmidmühlen

03.11.2017

Die sechste Jahreszeit hat in Schmidmühlen begonnen: die Wildwochen. Neben dem offiziellen Auftakt mit der Hubertusmesse in der Pfarrkirche hat das Musikantentreffen im Gasthaus Altenbuchner schon eine lange Tradition.

Subversiv und anrüchig

Sehr hinterkünftig

Schmidmühlen. (pop) Proppenvoll war auch in diesem Jahr der Saal des Gasthauses, dessen Ursprungsgebäude im Jahr 1618 als Tanzhaus errichtet wurde. Das Urige und Gemütliche dieses Gasthauses war auch beim Wildwochenauftakt spürbar. Musik, Unterhaltung und gutes Essen machen seit vielen Jahren die Schmidmühlener Wildwochen aus. Und seit jeher gehören die Wirtshausmusikanten dazu.In diesem Jahr gastierten die Gerner Zipfeklatscher und die Regentag Musi aus München in der Lauterachtalgemeinde und sie verstanden es, die Zuhörer zu begeistern. Davor gehört aber auch das "Naufschießen" von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens dazu, die von Conférencier Klaus Altenbuchner keineswegs verschont wurden. Mit dem Hinweis auf einst günstige Bierpreise, die es bei der Einführung der Wildwochen vor 37 Jahren gab oder man früher noch gute Zinsen bekam, als man sein Geld zur Bank trug und nicht dafür bezahlen musste, wurden Bankdirektor und Brauereidirektor herzlich begrüßt.Auch Bürgermeister Peter Braun bekam seinen Spruch bei der Begrüßung. Die einheimischen Jäger wurden mit dem Hinweis willkommen geheißen, dass ihre Vorgänger recht faul waren. 1981 erlegten sie nur 2900 Wildschweine. Dieses Jahr erwartet man in Bayern rund 60 000 Abschüsse. Ernsthaft gedacht wurde aber auch August Eckmeder, dem diese Woche verstorbenen Wirt vom Gasthaus Lindenhof. Er hatte die Wildwochen mit ins Leben gerufen.Die Gerner Zipfeklatscher, in Schmidmühlen schon bekannt aus einigen Sitzweil-Abenden, liefen zur Hochform auf. Bayrisch, direkt und weit entfernt von allem "Volksgethümel". Das Subversiv-anrüchige drängt an die Oberfläche in den traditionellen Volksliedern aus dem Bayerisch-österreichischen sowie den Schrammel-Bearbeitungen diversen Indie-Liedguts aus dem angelsächsischen Sprachraum.Ein Abend, an dem deutlich wurde: Im musikalischen Repertoire unseres Volksstammes stecken Gemütlichkeit genauso wie Freiheitsliebe und Anarchie - eine tolle Mischung. Die Berliner Freundin der Band lieferte mit dem "Berliner Jemsenjäger-Lied" und dem Chanson über die "unanständ'ge Lust" vom Emil den musikalischen Beweis, dass wir hinsichtlich Liberalitas Bavariae selbstredend auch - zugegebenermaßen sehr gutes - preußisches Liedgut tolerieren.Die Regentag Musi bildete das perfekte Gegengewicht zur musikalischen Bandbreite der Zipfeklatscher. Bayrisch, bodenständig und schmissig. Dass ihre Musik Zunder hat und sie virtuos auf Akkordeon, Gitarre und Tuba unterwegs sind, hat man auch in Schmidmühlen schnell vernommen. Dazu gab da Anderl als "Willi Astor von Feldmoching" seine "hinterkünftigen" Lieder zum Besten.Ein rundweg gelungener Abend und ein würdiger Auftakt für die 37. Wildwochen in Schmidmühlen.