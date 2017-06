Frauenbund in Welbhausen und Rothenburg

02.06.2017

(bjo) Rothenburg ob der Tauber war Ziel einer Tagesfahrt des Frauenbundes Schmidmühlen. Beim ersten Halt in Welbhausen fand in der Orchideengärtnerei ein Vortrag über verschiedene Sorten sowie deren Haltung und Pflege statt. Danach folgte ein Rundgang durch das Urwaldhaus, wo viele Orchideen zusammen mit Begleitpflanzen wild wie in der Natur wachsen. Danach ging es nach Rothenburg.

Nach dem Mittagessen wurde bei einer Führung die Geschichte der Stadt erörtert. Mit seiner weitgehend erhaltenen mittelalterlichen Altstadt ist Rothenburg eine Sehenswürdigkeit mit vielen Baudenkmälern und Kulturgütern. Bedeutend sind das Kriminal- und das Weihnachtsmuseum von Käthe Wohlfahrt. Der Meistertrunk, ein historisches Festspiel, gehört zu den bekanntesten Veranstaltungen. Es ist seit 2016 Kulturerbe. Bei einer Weinprobe im urigen Fasskeller wurden fünf verschiedene Frankenweine verkostet. Dazu gab es vom Winzer Infos über Weinanbau, -lese und -herstellung.