Generationentag am Sportplatz

Freizeit Schmidmühlen

07.06.2017

15

(bjo) Gemeinsam mit dem Sportverein veranstaltet der Pfarrgemeinderat am Sonntag, 9. Juli, einen Generationentag. Nach dem Erfolg 2013 (Bild) wird auch heuer generationsübergreifend ein schöner Nachmittag bei gemeinsamen Spielen erlebt. Beginn ist um 13 Uhr mit einem Gottesdienst und anschließendem "Spiel ohne Grenzen". Hierzu sollen Vereine und Gruppen generationenübergreifende Mannschaften bilden. Ein Team besteht aus (wenigstens) vier Spielern: eine(r) über 50, eine(r) zwischen 25 und 50 Jahren, ein Jugendlicher zwischen 14 und 25 sowie ein Kind unter 14 Jahren. Sollten in dem Verein oder in der Gruppe nicht alle Altersklassen vertreten sein, können Angehörige und Bekannte angesprochen werden. Es werden verschiedene Stationen durchlaufen, bei denen die Fähigkeiten wie Geschicklichkeit, Wissen und Schnelligkeit gefragt sind. Es gilt, möglichst viele Punkte zu sammeln. Nach jeder Station dürfen Spieler gleichen Alters ausgewechselt werden. So können mehr als vier Spieler eine Mannschaft bilden. Zum Abschluss gibt es eine Siegerehrung. Der Tag soll unter dem olympischen Geist "Dabeisein ist alles" stehen und Generationen zusammenführen. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Schriftliche oder telefonische Anmeldungen bis spätestens Freitag, 23. Juni, im Pfarrbüro oder bei Pfarrgemeinderatssprecher Johann Bauer. Bild: bjo