Freizeit Schmidmühlen

10.11.2017

Der Skiclub wanderte von Schmidmühlen auf dem Jurasteig nach Hohenburg. Für die erste Etappe bis Schwarzmühle ging es erstmals auf den Lauterachtal-Radweg. Ab der Auffahrt nach Aich war der Einstieg in den Jurasteig nach Hohenburg bis zur Einkehr in die Hammermühle. Bei guter Witterung zeigte der Jurasteig seine ganzen Reize. Herrliche Blicke ins Lauterachtal und auf die Burg Hohenburg machten die Gehzeit von circa drei Stunden kurzweilig. Die meisten der 23 Teilnehmer waren zum ersten Mal auf dem Jurasteig und auf dieser Etappe unterwegs und schätzten die herrlichen Eindrücke. Die Tour endete in der Hammermühle und wurde von allen Seiten als positiv empfunden. Pläne für weitere Wanderungen wurden geschmiedet. Vorsitzender Peter Dammith nahm die Anregungen an und versprach, eine ähnliche Wanderung für 2018 zu planen.