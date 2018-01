Freizeit Schmidmühlen

23.01.2018

7

0 23.01.2018

"Dancemotion", so nennt sich eine neue Gruppe von tanz- und sportbegeisterten jungen Mädchen, die sich dem SV Schmidmühlen angeschlossen haben. Ihr großes Faible heißt "Video-Clip-Dancing".

Jennifer und Sellyne Baumgart waren bereits im Sommer an den Vereinsvorsitzenden Peter Fochtner herangetreten - mit der Bitte um Unterstützung für ihr Projekt. Beide hatten bis dahin in Burglengenfeld an Tanzkursen teilgenommen und wollten das nun auch in Schmidmühlen anbieten. Bereits vor den Sommerferien ging laut Presseinformation ein Schnuppertraining über die Bühne. Die Resonanz war demnach sehr gut, und nach rund sechs Monaten staunt der SV nun selbst, "was man in so einer Zeit bewerkstelligen kann". Die Truppe übe seitdem regelmäßig jeweils am Freitagnachmittag und ist auf 14 Teilnehmer angewachsen.Der Markt Schmidmühlen unterstützt das Projekt durch die kostenlose Nutzung der Turnhalle. Große öffentliche Auftritte stehen am Freitag, 9. März, bei der Sportlerehrung des Landkreises im Schloss Theuern und am Sonntag, 22. April, beim "Dance Your Style Contest" in Weiden an .