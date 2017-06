Freizeit Schmidmühlen

05.06.2017

Ganz im Zeichen des Vereinsjubiläums stand die Königsproklamation der Vilstalschützen. Seit 60 Jahren gibt es sie nun. Sie haben sich nicht nur im Markt Schmidmühlen, sondern auch im Schützengau Burglengenfeld fest etabliert.

Emhof. Viel haben die Mitglieder in diesen sechs Jahrzehnten für den Verein und Emhof geschaffen. So bezogen die rührigen Schützen mit Schützenmeister Theo Hummel an der Spitze erst 2016 das neue Domizil. In den Sommermonaten lassen es die meisten Vereine ruhiger angehen. Es ist stets auch die Zeit, zum Saisonende ein Fazit zu ziehen. Durchwegs zufrieden können die Vilstalschützen darauf zurückblicken. Nach dem sich über einige Jahre alle Vereinsarbeit an den Arbeiten am Heim ausrichtete, konnten sich die Mitglieder "nach getaner Arbeit" wieder mehr dem Schießsport und der Traditionspflege widmen.Bei Rundenwettkämpfen oder der Gaumeisterschaft warteten die Emhofer mit teils sehr guten Ergebnissen auf. Zur Tradition zählt auch das Königsschießen. Es entstammt dem Bürgerschützenwesen. Die Modalitäten sind vielfältig. Im Oberpfälzer Schützenbund werden der König, analog dazu der Jugendkönig sowie die Liesl oder Königin per Blattlschuss ermittelt. Dabei spielt stets auch der Faktor Glück eine Rolle, und so haben nicht nur die besten Leistungsschützen die Möglichkeit, diesen Titel zu erwerben.In jedem Verein zählen Königsschießen und Proklamation zu den gesellschaftlichen Höhepunkten. Die Proklamation nahm Schützenmeister Theo Hummel zum Anlass, sich bei allen Helfern zu bedanken. Mit Spannung wurde darauf gewartet, wer denn die neuen Würdenträger sein würden.Neuer König wurde Hermann Höf-le mit einem 72-Teiler. Ihm stehen Josef Werner (87) und Rudolf Werner (93.3) als Ritter zur Seite. Liesl wurde zum wiederholten Male Barbara Schönfeld (72,7), 1. Ritter Manuela Scheuerer (143,7) und 2. Ritter Elli Meisinger (319). Auch die Jugend beteiligte sich zahlreich. Die Würde des Jugendkönigs errang Maurice Simon (51), Ritter wurden Lea Sollfrank (143) und Fabian Stangl (183). Den begehrten Wanderpokal errang Harald Scheuerer mit einen sehr guten 23-Teiler. Auch 3. Bürgermeister Martin Bauer gratulierte zu diesem erfolgreichen Schießen.