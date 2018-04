Freizeit Schmidmühlen

26.04.2018

2

0 26.04.2018

Viele Mitglieder des Fischereivereins Schmidmühlen, die einst der Jugendgruppe angehörten, bilden heute das Rückgrat des Vereins. Dies hat sich unter dem jetzigen Jugendleiter Richard Sander nicht geändert. Auch seine Arbeit findet allseits große Anerkennung und gute Resonanz. Beispielsweise bei der letzten Jugendaktion.

Lange hat er gedauert - der Winter und die teilweise kalten und regnerischen Tage - für viele Jugendliche des Fischereivereins Schmidmühlen viel zu lange. Aber zum Auftaktfischen zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite, und so konnte sich Richard Sander über 15 Jungfischer freuen. Mit dem ersten großen Ausbildungstag der Jugendgruppe am vereinseigenen Mathiassee fiel auch der offizielle Auftakt zur Angelsaison des Fischereivereins. Seit vielen Jahren, so freuen sich die Vertreter des Vereins, gehe es mit dem Fischereiverein Schmidmühlen stetig bergauf. Einen Großteil der Vereinsbeitritte "verursache" die Jugendabteilung.Knapp 30 Kinder und Jugendliche werden zurzeit als Mitglieder geführt. Dies bedeutet jede Menge Arbeit, aber auch Verantwortung für den Jugendleiter und die Vereinsführung. So stand im vergangenen Jahr jeden Monat eine Veranstaltung am Programm. Die Betreuung des Nachwuchses umfasst nicht nur die Arbeit "am Wasser", sondern auch Umweltaktionen und die Überprüfung der Nistkästen an den Vereinsgewässern. Nicht zu vergessen die Teilnahme am Ferienprogramm oder das alljährliche Jugendcamp. Zahlreiche Aktivitäten hat Richard Sander auch für heuer eingeplant. So startete das erste Jugendfischen am Mathiassee. Der ist mit den verschiedensten Fischen besetzt: Raubfische wie Hecht und Zander aber auch Friedfische wie Schleihe und Karpfen tummeln sich hier. Die Fangquote konnte sich zum Auftakt sehen lassen.Für die angehenden Petrijünger und die Mitglieder des Vereins stehen ausreichend Fischwasser zur Verfügung. Neben großen Streckenabschnitten der Vils hat der Verein noch den Hüttlwiesenweiher bei Schwarzenfeld und die Lauterach in Schmidmühlen gepachtet. Der Mathiassee bei Haselbach und der Jerglerweiher bei Ebermannsdorf gehören bereits dem Verein.