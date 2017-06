Freizeit Schmidmühlen

11.06.2017

(bjo) Das Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend fördert Selbstverteidigungskurse nach dem Konzept "Nicht mit mir". Klaus Inderst von der Kampfkunstschule Amberg hielt dazu einen Kurs im Kindergarten St. Georg in Schmidmühlen. 25 Vorschulkinder absolvierten das vierstündige Lern- und Übungsprogramm - um ihr Selbstbewusstsein zu stärken und den Willen zur Selbstbehauptung zu trainieren. Die Kinder lernten in Rollenspielen, auch Erwachsenen gegenüber zur rechten Zeit Nein zu sagen und nicht auf Lockmittel hereinzufallen. In der letzten Trainingsstunde durften die Kinder ihren Eltern und Großeltern zeigen, was sie gelernt hatten.