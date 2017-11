Freizeit Schmidmühlen

24.11.2017

2

0 24.11.2017

Zu ihrem inzwischen 14. Seniorennachmittag lud die örtliche Feuerwehr ihre ehemaligen Aktiven in das Gerätehaus ein. Dabei gilt auch die Devise, "Gemütlichkeit ist Trumpf". Denn der Zusammenhalt bei der Feuerwehr überdauert in der Regel die aktive Dienstzeit.

Da auch im Feuerwehrwesen kein Stillstand bei den Einsatzmethoden, -techniken und dem nötigen Gerät herrscht, dienen diese Nachmittage auch dazu, dass die früheren Aktiven sich über das Einsatzgeschehen und die aktuelle Vereinsarbeit informieren können. Der Zuspruch war auch diesmal gut. Initiiert wurde diese Veranstaltung einst unter anderem von dem mittlerweile verstorbenen Max Luther.Heuer hatten Kommandanten Jürgen Ehrnsberger und der Vorsitzende des Feuerwehr-Vereins, Christian Renghart, die Einladung an die Senioren ausgesprochen. Sie legten dar, dass es heuer bisher ein recht ruhiges Jahr gewesen sei. Größere Einsätze habe es im Gemeindegebiet nicht gegeben. Übergreifend konstatierte Ehrnsberger: "Wir sind personell und technisch gut aufgestellt." Das Engagement beschränke sich bekanntermaßen aber nicht nur auf das Einsatzgeschehen, auch zahlreiche gesellschaftliche Veranstaltungen stünden im Jahreskalender. Etwa das Johannisfeuer, ein Gartenfest im Juli oder die Beteiligung der Jugendfeuerwehr am Marktfest.Die Teilnahme an der Fronleichnamsprozession und dem Totengedenken am Volkstrauertag, aber auch die Absicherung beim Einsetzen der Allerseelenschiffchen in die Vils sei für die Wehr eine Selbstverständlichkeit. Mit einer Brotzeit klang der Seniorennachmittag aus.