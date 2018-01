Freizeit Schmidmühlen

02.01.2018

Am Sportheim des SV Schmidmühlen nagt der Zahn der Zeit. Schon in den vergangenen 15 Jahren liefen deshalb zahlreiche Umbaumaßnahmen. Immerhin hat bis auf den Golf- und Landclub kein Verein des Marktes ein so großes Areal zu betreiben und so viele Gebäude zu unterhalten wie der SV.

Hintergrund Das Duschwasser soll über eine Solaranlage geheizt und der Öltank an neue gesetzliche Vorgaben angepasst werden: Diese Zielsetzung stand bei der Sanierung des SV-Heims 2002 im Vordergrund. Hintergrund waren rund 5000 Duschgänge jährlich und damit ein Verbrauch von etwa 11 500 Litern Heizöl. Konsequent wurden deshalb der alte Kessel ausgetauscht, der Kamin und der Tankraum renoviert, ein neuer Boiler angeschafft und eben eine Solaranlage installiert. Die Kosten betrugen damals rund 30 000 Euro. Der Heizölverbrauch konnte im Gegenzug um circa 6000 auf nunmehr 5500 Liter gesenkt werden. 2011 standen dann die Sanierung des Kabinentrakts mit Umstellung auf Fußbodenheizung, Dämmung der Außenwand und Erneuerung der Wasser-Zuleitungen an. Denn trotz der neuen Heizanlage auch zur Warmwasser-Aufbereitung sollte der Energiebedarf weiter gesenkt werden, zumal man die Kabinen auch im Herbst und Frühjahr entsprechend warm halten wollte (über die Außenhülle ging damals zu viel Energie verloren). Außerdem war laut SV Schimmelbildung in diesem Trakt ein gewisses Problem. Zur Jahreswende 2010/2011 wurden deshalb unter Anleitung des Architekturbüros Christian Graf der komplette Kabinenteil und die Außenhülle des Sportheims renoviert. Die maroden Zuleitungen beim Wasser wurden ausgewechselt und im Umkleidebereich auch die alten Abwasserrohre ersetzt. Eine Schreinerei sanierte ferner alle Fenster und Türen energetisch. Bei den Umkleiden wurde außerdem auf Fußbodenheizung umgestellt. Durch dieses Maßnahmenpaket konnten nochmals rund 2000 Liter Öl jährlich eingespart werden, freut sich der SV und nennt aktuell einen Verbrauch von etwa 3500 Liter pro Jahr. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme lagen nach seiner Auskunft bei rund 93 000 Euro. (fop)

Rund 35 000 Quadratmeter Fläche werden mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde gepflegt, da Grundstückseigentümer die Kommune ist. Im Gegensatz zu manch anderen Sportvereinen ist das Gelände jederzeit öffentlich nutzbar und nicht nur auf Mitglieder des SV beschränkt. Nicht weniger als sieben Gebäude müssen unterhalten werden, das Wichtigste und am meisten Genutzte ist dabei das Sportheim.Errichtet wurde es 1980. 2002 nahm der SV eine erste Renovierung in Angriff. In den Jahren 2010/2011 folgte eine weitere große Baumaßnahme. Heuer ab Januar will man sich nun den Toilettenanlagen widmen. Nachdem die Zuleitungen bereits 2011 erneuert wurden, geht es jetzt um die Abwasserentsorgung. Das Vorhaben soll zum Fasching im Februar abgeschlossen sein, heißt es von Vereinsseite.Demnach wird das Sportheim als Umkleidemöglichkeit (inklusive WC) alljährlich von rund 150 Bürgern mehrmals und 600 Fußballern anderer Vereine aus dem Landkreis im Zuge des Spielbetriebs genutzt. Hinzu kämen noch Tausende Besucher des Geländes, die zum Beispiel die Aktiven begleiten oder nur zuschauen wollen (sowohl bei Punkt- als auch Entscheidungsspielen). Die reinen Gaststättenbesucher, die beispielsweise Fußballübertragungen ansehen, seien nur ein Bruchteil des tatsächlichen Gästeaufkommens. Nach fast 40 Jahren der intensiven Nutzung sind die Abwasserleitungen laut Presseinfo in einem maroden Zustand, so dass es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Verstopfungen kam.Die geplanten Arbeitseinsätze können auf der Vereins-Homepage eingesehen werden ( www.svschmidmuehlen.de). Eintragungen von Freiwilligen erfolgen durch Vorsitzenden Peter Fochtner und Schriftführer Andreas Preußl. Wer mithelfen möchte, kann sich jederzeit an diese beiden Verantwortlichen wenden. Die Bauleitung selbst hat Ausschussmitglied Peter Gürtler.