Freizeit Schmidmühlen

14.07.2017

Beim zweiten Ausscheidungswettkampf der Stihl-Timbersports-Series, der Königsklasse im Sportholzfällen, zeigte der Schmidmühlener Peter Bauer gute Leistungen. Am Ende belegte er den fünften Platz. Bauer startete mit leichten Schwierigkeiten beim Springboard, zeigte aber im Anschluss eine starke Leistung beim Standing Block Chop. Bei Underhand Chop, Single Buck und Stock Saw kam der Schmidmühlener nicht richtig in Schwung und büßte wichtige Punkte ein. Beim Finale an der "heißen Säge" zeigte Bauer noch einmal seine ganze Klasse und sägte mit 7,15 Sekunden eine hervorragende Zeit - hier trennten ihn nur ganze zwei Hundertstel von seiner persönlichen Bestmarke.